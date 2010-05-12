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K&

katich & katich

На сайте с 6 ноября 2008

Комментарии17
Темы0
Посты1
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Сырные сердечки

хотелось бы услышать о результатах:)

Рождественские ярмарки Европы

*к нам

Рождественские ярмарки Европы

праздник к нас приходит (c) :)))
сказочно красиво!

Сладкий кукурузный суп с курицей

большое спасибо за рецепт, попробовала его в яки, просто влюбилась в него:)

Сырные сердечки

муки значит мало

Сырные сердечки

спасибо, приятно: )

КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

выглядит аппетитно, пошла кулинарить=-)

Морковная халва

шедеврально:)))) попробую на досуге:*

Сырные сердечки

кагбе яйцо и было лишним
)

Tartelette или аппетитное искусство

ооо, это божественно:)
аппетит прям разыгрался
***сижу в кафе, давлюсь кофе)

КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

о, это так вкусно!! "кофе хаузу" и не снилось:)))

Сладкий кукурузный суп с курицей

не за что)

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