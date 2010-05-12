katich & katich
На сайте с 6 ноября 2008
Рождественские ярмарки Европы
праздник к нас приходит (c) :)))
праздник к нас приходит (c) :)))
сказочно красиво!
Сладкий кукурузный суп с курицей
большое спасибо за рецепт, попробовала его в яки, просто влюбилась в него:)
Сырные сердечки
муки значит мало
Сырные сердечки
спасибо, приятно: )
КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
выглядит аппетитно, пошла кулинарить=-)
Морковная халва
шедеврально:)))) попробую на досуге:*
Сырные сердечки
кагбе яйцо и было лишним
кагбе яйцо и было лишним
)
Tartelette или аппетитное искусство
ооо, это божественно:)
ооо, это божественно:)
аппетит прям разыгрался
***сижу в кафе, давлюсь кофе)
КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
о, это так вкусно!! "кофе хаузу" и не снилось:)))
Сладкий кукурузный суп с курицей
не за что)
хотелось бы услышать о результатах:)