Екатерина Михайлина
На сайте с 15 ноября 2008
Что-что , а музеи здесь особенно хороши! Если что-то есть в "загашнике" - делитесь!))
из Нью-Йорка до В. что-то около 4 часов в один конец на поезде....вопрос наличия энтузиазма))...и в тоже время свербит..., вроде бы, столица туды-сюды))...Были в Филадельфии уже - неплохо. Нью-Йорк , конечно, по темпу жизни разительно отличается. Про наводку на Джорджтаун - спасибо!
Уважаемые, пока читала ваши комментарии пришла к след. выводам:
1)надо в форме тезисов вам сформулировать:
1. я составляю портрет (представьте, что мне надо нарисовать: немца, россиянина, англичанина...а теперь вот американца)
2) нью-йорк - город приезжих (в том числе со всей америки)
3) нью-йорк - это большая иллюзия о "красивой жизни"
4) если не подобостранствовать - здесь понравится, потому что по ритму он очень похож на Мск.
5) я пишу то, что меня занимает на данный момент и не готова вас веселить, но мне симпатичны люди, которые правильно понимают посыл моей мысли.
6) мне смешны выпендрежники, которые считают, что оказавшись в Нью-Йорке - они чем-то выделились и могут писать полную чушь, фыркая при этом на мой пост (который в свою очередь ни на что особенное не претендует). В Нью-Йорке такая же жизнь, как и везде. Мне интересны ньюансы.
хаха, да, я тоже подписываюсь - честно и точно написали, что касается CVS - в нью-Йорке (где я сейчас нахожусь) ей не удалось так все монополизировать...про хорошую еду очень актуально! ели приспособились к whole foods, потому как все остальное не особо нравится...Пост очень в тему...как раз думаем, стоит ли съездить в вашингтон на денек).
Уважаемые, пока читала ваши комментарии пришла к след. выводам:
1)надо в форме тезисов вам сформулировать:
1. я составляю портрет (представьте, что мне надо нарисовать: немца, россиянина, англичанина...а теперь вот американца)
2) нью-йорк - город приезжих (в том числе со всей америки)
3) нью-йорк - это большая иллюзия о "красивой жизни"
4) если не подобостранствовать - здесь понравится, потому что по ритму он очень похож на Мск.
5) я пишу то, что меня занимает на данный момент и не готова вас веселить, но мне симпатичны люди, которые правильно понимают посыл моей мысли.
6) мне смешны выпендрежники, которые считают, что оказавшись в Нью-Йорке - они чем-то выделились и могут писать полную чушь, фыркая при этом на мой пост (который в свою очередь ни на что особенное не претендует). В Нью-Йорке такая же жизнь, как и везде. Мне интересны ньюансы.
не понимаю людей, оставляющих комменты к неинтересным постам, как вас сейчас
я считаю, стоит съездить, если есть возможность. посмотреть на белый дом, побывать у мемориала Линкольна. музеи там есть крутые. Вашингтонская национальная галлерея и Музей космоса.
если будете просто гулять - загляните в Джорджтаун, старый район. он прекрасен.
просто мы не ходили по музеям особо, времени почти не было. но с ними действительно все в полном порядке. даже мне, питерцу, завидно )
всего 4 часа! быть рядом и не скататься, жалеть же потом будете :))
туда еще и куча автобусов ходит, хотя по времени так же..но дешевле :))
Джорджтаун самое "тусовочное" место среди молодежи, особенно вечером на "эМ стрит", там куча баров, кафешек, можно спуститься к набережной Потомока :)
)))я здесь не в последний раз, поэтому и думаю)...так рассуждать...еще много городов: Флорида, Майями)))....
Считаю закомплексованными провинциалами людей, которые подобострастно верят в мифы, защищают свое право на заблуждение, лишь бы не смотреть правде в глаза. Думаю, именно такие люди ставят минусы там, где идет мнение "не в +" о Нью-Йорке. Хотя этот "не в +" только в ваших закомплексованных головах. Наивно полагать, что ничего не добившись дома, вы сможете чего-то большего добиться в Нью-Йорке. Почему собственно вы так решили? Таких как вы здесь полный город.
Во-первых потому, что (еще раз) : 1) нью-йорк - город приезжих (в том числе со всей америки). На уровне официанта вам работа найдется, но не будучи специалистом высокого уровня кому вы здесь нужны на других вакансиях? Спросите себя об этом.
2) нью-йорк - это большая иллюзия о "красивой жизни"
3) но если не подобостранствовать - здесь понравится, потому что по ритму он очень похож на Мск. Что вам то претит? Как можно такой славный город как Нью-Йорк сравнивать с Москвой? Да, легко. Если вы предвзято относитесь к своей Родине - это недостойно. А если для вас Россия не Родина, как вы можете вообще тогда рассуждать о чем-то связанным с ней? 4) я пишу то, что меня занимает на данный момент и не готова вас веселить, но мне симпатичны люди, которые правильно понимают посыл моей мысли.
5) В Нью-Йорке такая же жизнь, как и везде. Мне интересны ньюансы.А если вам интересно только слюни распускать - нам не по пути и нечего вам на этой страничке делать, идите с миром ...)