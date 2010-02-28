Тюня Еремцова
На сайте с 16 ноября 2008
Нелепые названия улиц Москвы
раньше почти каждый день приходилось гулять по последнему переулку, училась там)
раньше почти каждый день приходилось гулять по последнему переулку, училась там)
а мне очень нравится название улицы, на которой я живу - улица свободы)))
Макароны- карамельки в сливочном соусе
прям Гёдза))
Домашнее мороженое «для ленивых»
теперь надо купить сливки)
Домашнее мороженое «для ленивых»
теперь надо купить миксер..))
или вручную взбивать?
Домашнее мороженое «для ленивых»
вручную не получится. даже с миксером не так просто, во всяком случае у меня с первого раза не получилось. Миксер и посуда, в которой будешь взбивать сливки должны быть холодными. Лучше всего перед тем, как взбивать, положить их в морозилку минут на 15.
еще улица Вилиса-Лациса и проезд Донелайтиса, которые находятся относительно недалеко друг от друга)