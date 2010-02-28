вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
ТЕ

Тюня Еремцова

На сайте с 16 ноября 2008

Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
Нелепые названия улиц Москвы

еще улица Вилиса-Лациса и проезд Донелайтиса, которые находятся относительно недалеко друг от друга)

Нелепые названия улиц Москвы

раньше почти каждый день приходилось гулять по последнему переулку, училась там)
а мне очень нравится название улицы, на которой я живу - улица свободы)))

Макароны- карамельки в сливочном соусе

прям Гёдза))

Домашнее мороженое «для ленивых»

теперь надо купить сливки)

Домашнее мороженое «для ленивых»

теперь надо купить миксер..))

или вручную взбивать?

Домашнее мороженое «для ленивых»

вручную не получится. даже с миксером не так просто, во всяком случае у меня с первого раза не получилось. Миксер и посуда, в которой будешь взбивать сливки должны быть холодными. Лучше всего перед тем, как взбивать, положить их в морозилку минут на 15.