Анна
На сайте с 16 ноября 2008
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Я могу рассчитывать на 80% гуся?
У него хоть тормоза есть?
Увы… Щас более актуален лыжопед.
Мой велосипед ассоциируется с собаками))) Они постоянно меня обгоняю и пытаются сделать «полицейский разворот». И что их на это толкает?
Велосипед как элемент стиля)))) Если бы еще рамы как панельки можно было менять…
для этого вам понадобится лишь баллончик с краской)
Я предпочла бы цветные карандашики)))
назад педали крутишь)))
да хоть на сто%
у кого больше правильных ответов, тот и победит
только как гусь свежим-то до киева доберется?)
Это, наверно на снобе надо написать,чтоб гуся дали))))
Свежий гусь с доставкой на дом меня бы сильно озадачил.
А вдруг подразумевается живой гусь???
живой - оптимальный вариант
долетит самодоставкой
а мне кажется это какие-нибудь грибы в сметане там
http://www.stiltoncheese.com/userfiles/image/Cheese_Iron_2.jpg
У такого сыра очень структура характерная.
15 - какой-то сыр из семейства голубых