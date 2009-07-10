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А

Анна

На сайте с 16 ноября 2008

Комментарии13
Темы0
Посты1
Коротко0
Ну, что, съел?

15 - какой-то сыр из семейства голубых

Ну, что, съел?

12 из 15
Я могу рассчитывать на 80% гуся?

Велосипед от студии дизайна Dovetusai

У него хоть тормоза есть?

Fixed-gear

Увы… Щас более актуален лыжопед.

CYCLIST PROJECT

Мой велосипед ассоциируется с собаками))) Они постоянно меня обгоняю и пытаются сделать «полицейский разворот». И что их на это толкает?

Продуманный швед

Велосипед как элемент стиля)))) Если бы еще рамы как панельки можно было менять…

Продуманный швед

для этого вам понадобится лишь баллончик с краской)

Продуманный швед

Я предпочла бы цветные карандашики)))

Велосипед от студии дизайна Dovetusai

назад педали крутишь)))

Ну, что, съел?

да хоть на сто%
у кого больше правильных ответов, тот и победит
только как гусь свежим-то до киева доберется?)

Ну, что, съел?

Это, наверно на снобе надо написать,чтоб гуся дали))))

Ну, что, съел?

Свежий гусь с доставкой на дом меня бы сильно озадачил.
А вдруг подразумевается живой гусь???

Ну, что, съел?

живой - оптимальный вариант
долетит самодоставкой

Ну, что, съел?

а мне кажется это какие-нибудь грибы в сметане там

Ну, что, съел?

http://www.stiltoncheese.com/userfiles/image/Cheese_Iron_2.jpg
У такого сыра очень структура характерная.