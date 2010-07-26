Julija Svetlova
На сайте с 18 ноября 2008
Квартира недели: Баррикадная
симпотично
PARIS je t'aime
спасибо, приятно!
Квартира недели: Хитровка
классно
классно
хорошие подоконники
НеДоХипстер едет в Гонконг!
ой давно туда собираюсь
ой давно туда собираюсь
тоже к друзьям
Кофе с Викой Газинской
приедем, проверим:))
Путин, Медведев и шахматы
ржала так что чуть со стула не упала
Творческие кластеры: Винзавод
спаисбо за статью
спаисбо за статью
летом была на Винзаводе, но почти все галереи были закрыты на каникулы....
DHL приостанавливают доставку в Москву
Открытка из Питера в Лонлон 3 месяца идёт!
Открытка из Питера в Лонлон 3 месяца идёт!
из Лондона в Питер- 2. ну ни бред????
DHL приостанавливают доставку в Москву
Россия как всегда- впереди планеты всей по тупизму
Квартира недели: Баррикадная
симпАтично
стильно
понравилось