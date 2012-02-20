alina
На сайте с 20 ноября 2008
Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2
дефлопе с крутоном,лучший в Москве!
Кто такие випстеры?
лобстеры
лобстеры
как страшно жить
Школу снова закрыли
сериал не показывали в связи с олимпиадой(которую русские просрали))
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе
ой блядь,дану пиздец просто)лучше ничего не говорить а то девочки еще зубы выбьют
Помидорка на завтрак
выглядит аппетитно,но я уже дума как это запихнуть
Перестройка: улицы
пусть я и не из Москвы,и вообще не из России,но такие идеи всегда приятно читать,особенно когда учиться на похожем факультете
Город с привкусом шоколада
теплоо,а у нас холодно
Мясо по-китайски в кисло-сладком соусе
вкусно выглядит,но я свои 500калорий сегодня уже скушала
комикссант пиздееец