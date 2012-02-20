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alina

На сайте с 20 ноября 2008

Комментарии26
Темы0
Посты1
Коротко0
Стартовало голосование за логотип и слоган Киева

комикссант пиздееец

Студия Лебедева придумала плакаты для «Мосэнерго»

ценители мм

Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2

дефлопе с крутоном,лучший в Москве!

Кто такие випстеры?

лобстеры
как страшно жить

Школу снова закрыли

сериал не показывали в связи с олимпиадой(которую русские просрали))

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

ой блядь,дану пиздец просто)лучше ничего не говорить а то девочки еще зубы выбьют

Помидорка на завтрак

выглядит аппетитно,но я уже дума как это запихнуть

Перестройка: улицы

пусть я и не из Москвы,и вообще не из России,но такие идеи всегда приятно читать,особенно когда учиться на похожем факультете

Город с привкусом шоколада

теплоо,а у нас холодно

Мясо по-китайски в кисло-сладком соусе

вкусно выглядит,но я свои 500калорий сегодня уже скушала

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