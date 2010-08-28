Андрейка Айнанэнанэ
На сайте с 26 ноября 2008
круто, круто получилось)
в самаре молодежь ездит туда ночами пощекотать нервы/поискать приведений. помню как-то ночью поехали туда, увидели во фланговой части постройки свет в окнах. там охрана сидит. потому что очень много туда народу ездит постоянно, и многие расшибаются - полы гнилые, карнизы скользкие - а охрана отпугивает народ.
потом уже собрались уходить, услышали в кустах шорох. Оказалось местные ребята пришли туда ночью пива попить. Рассказали нам про эту здравницу много чего интересного)
вообще большая часть молодежи самарской до сих пор думает что это морг. кто-то когда-то пустил слух об этом, и все повелись. Неприятно осознавать такую безграмотность, но хотя бы местные ребята исправляют положение, выполняя исторически-познавательную роль)
спасибо за пост.
Спасибо.)
где ты раньше была - только оттуда вернулся.
еще есть классные книжные антикварные магазинчики на rue st andre des arts