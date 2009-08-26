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ДТ

Даниил Т.

На сайте с 9 октября 2007

Комментарии57
Темы0
Посты50
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Новый блог на Look At Me: Путешествия

спасибо, будет очень полезная штука, уверен.

My Bicycle & Me

http://katushk.in/ - полезный сайт для велосипедистов.

My Bicycle & Me

А что за чернушка?) Я был несколько ограничен в цене, но, честно говоря, мой мне не кажется убогим. по сравнению с идеальными Trek'ами, которые я видел, он конечно не лучший, но скоро я покрашу его в свой цвет, куплю корзинку и закрытые крылья, и так далее.

Fashion Cookies

о черт они очень крутые

Славарь

а что такое инерционное сознание? я поискал google и ничего конкретного не нашел.

смысл то понятен, но круто было бы иметь определение