Даниил Т.
На сайте с 9 октября 2007
My Bicycle & Me
http://katushk.in/ - полезный сайт для велосипедистов.
My Bicycle & Me
А что за чернушка?) Я был несколько ограничен в цене, но, честно говоря, мой мне не кажется убогим. по сравнению с идеальными Trek'ами, которые я видел, он конечно не лучший, но скоро я покрашу его в свой цвет, куплю корзинку и закрытые крылья, и так далее.
Fashion Cookies
о черт они очень крутые
Славарь
а что такое инерционное сознание? я поискал google и ничего конкретного не нашел.
смысл то понятен, но круто было бы иметь определение
спасибо, будет очень полезная штука, уверен.