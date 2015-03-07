Semyon V
На сайте с 30 ноября 2008
Новое место: Пельменная Pelman — закрылось
Только что пообедал здесь "обедом один". Конечно, порция пельменей не огромная, но вполне приемлема для обеда. Думаю все эти предрассудки, связанные с размерами порций из-за ожиданий увидеть в достаточно большой коробке соответствующее количество еды)))
Только что пообедал здесь "обедом один". Конечно, порция пельменей не огромная, но вполне приемлема для обеда. Думаю все эти предрассудки, связанные с размерами порций из-за ожиданий увидеть в достаточно большой коробке соответствующее количество еды)))
Резюме: понравилось, буду приходить ещё.
Berghain
это как раз экстерьер клуба (пусть даже вполне приличный))) ну и не такая уж и недавняя фотография... вообще тут много - http://www.flickr.com/search/?q=berghain
Ну, раз уж сделали предпрослушку на голандском, то можно было бы ещё и правильно подписать :) Придирка в частности адресована заголовку секции о Гааге.