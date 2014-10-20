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Г

Галя

На сайте с 1 декабря 2008

Комментарии19Темы2Посты1
Коротко0
Ау, Любители настолок: Мафия, Имаджинариум и пр

Привет!

Обожаю настольные игры) Возьмете меня в компанию?)

Сколько вы тратите времени на дорогу на работу и домой?

70-80 минут обычно (метро + маршрутка). Зато по утрам можно досыпать, а по вечерам читать книги ))

В каком возрасте вы покинули родительское гнездо?

В 17 уехала из дома, поступила в университет. Жила в общаге, первое время помогали родители. На третьем курсе нашла подработку , на пятом полноценную работу. После учебы начала снимать квартиру.

Но вот от родителей я съехала, но совсем одна почти никогда не жила. Сначала в общаге, в трешке, потом снимала с подругой, сейчас с сестрой. Думаю, от сестры перееду к своему и парню и так и не доведется мне пожить одной ))))

По родителям очень скучаю, они далеко, навещать часто не получается. Пытаюсь теперь переманить их к себе поближе ))) 

О переезде ни разу не жалела, в свое время мечтала уехать из родительского дома и начать жить самостоятельно. Не могу сказать, что отношения сильно изменились, они всегда были хорошими, но сейчас понимаю, что жить снова с родителями вряд ли смогу.

В ТЕАТР,ВСЕ В ТЕАТР!

Лучшая тема на Вилладж! Десяток спектаклей уже взяла на заметку ))

Мне из последнего ( но это еще в прошлом сезоне было) понравились:

1. "Играем... Шиллера!" в Современнике с Ч. Хаматовой и

2. "Дар" в Мастерской П.Фоменко

Француженка в Москве

А это еще актуально?)

Она не хочет преподавать французский?)

Мужской или женский коктейль?

1. Мандарин
2. Арбуз
3. Масала
4. Бэйлиз

Имбирный напиток

еще можно добавить немного каркадэ и зеленого кардамона) получается очень вкусно)))

Волосатая сосиска

ахахахахаах))) Такой монстр получается)))

День святого Патрика добрался до Москвы

Да ладно вам. Вам что, жалко что ли? Пусть празднуют. Это не обязаловка, деньги за праздник не берут... По-моему круто, что можно посмотреть на чужую культуру, праздники)

В ТЕАТР,ВСЕ В ТЕАТР!

я старалась)

В ТЕАТР,ВСЕ В ТЕАТР!

А "Дар" в Фоменко это по Набокову?

спасибо.

В ТЕАТР,ВСЕ В ТЕАТР!

Да

В ТЕАТР,ВСЕ В ТЕАТР!

Пожалуйста )

Ау, Любители настолок: Мафия, Имаджинариум и пр

Обязательно! С огромной радостью))) Куда тебе отправить подробности о встрече?

Ау, Любители настолок: Мафия, Имаджинариум и пр

Можно в контакт: https://vk.com/tamova

Ау, Любители настолок: Мафия, Имаджинариум и пр

Галя! Отправила инфу в личку :)