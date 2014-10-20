Галя
На сайте с 1 декабря 2008
70-80 минут обычно (метро + маршрутка). Зато по утрам можно досыпать, а по вечерам читать книги ))
В 17 уехала из дома, поступила в университет. Жила в общаге, первое время помогали родители. На третьем курсе нашла подработку , на пятом полноценную работу. После учебы начала снимать квартиру.
Но вот от родителей я съехала, но совсем одна почти никогда не жила. Сначала в общаге, в трешке, потом снимала с подругой, сейчас с сестрой. Думаю, от сестры перееду к своему и парню и так и не доведется мне пожить одной ))))
По родителям очень скучаю, они далеко, навещать часто не получается. Пытаюсь теперь переманить их к себе поближе )))
О переезде ни разу не жалела, в свое время мечтала уехать из родительского дома и начать жить самостоятельно. Не могу сказать, что отношения сильно изменились, они всегда были хорошими, но сейчас понимаю, что жить снова с родителями вряд ли смогу.
Лучшая тема на Вилладж! Десяток спектаклей уже взяла на заметку ))
Мне из последнего ( но это еще в прошлом сезоне было) понравились:
1. "Играем... Шиллера!" в Современнике с Ч. Хаматовой и
2. "Дар" в Мастерской П.Фоменко
А это еще актуально?)
Она не хочет преподавать французский?)
1. Мандарин
2. Арбуз
3. Масала
4. Бэйлиз
еще можно добавить немного каркадэ и зеленого кардамона) получается очень вкусно)))
ахахахахаах))) Такой монстр получается)))
Да ладно вам. Вам что, жалко что ли? Пусть празднуют. Это не обязаловка, деньги за праздник не берут... По-моему круто, что можно посмотреть на чужую культуру, праздники)
я старалась)
А "Дар" в Фоменко это по Набокову?
спасибо.
Пожалуйста )
Обязательно! С огромной радостью))) Куда тебе отправить подробности о встрече?
Можно в контакт: https://vk.com/tamova
Галя! Отправила инфу в личку :)
Привет!
Обожаю настольные игры) Возьмете меня в компанию?)