yarullina
На сайте с 7 февраля 2011
Nice is nice
спасибо!
Paris - Paris
не угадала
Как уменьшить цену отеля в два раза?
обязательно попробую Priceline. спасибо!
Paris - Paris
очень понравились фотографии.это пленка, да?
очень понравились фотографии.это пленка, да?
что за вокзал на втором фото?
Барселона - 10 желаний
хороший пост. захотелось в Барселону
Macaroons
на фото - вами приготовленные пироженные?
на фото - вами приготовленные пироженные?
спасибо за рецепт!
Paris - Paris
Спасибо!, нет это цифра)
Спасибо!, нет это цифра)
а на второй фото это вокзал в аэропорту Шарль Де Голь
где можно посмотреть программу фестиваля?