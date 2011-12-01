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Комментарии7Темы2Посты1
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Y

yarullina

На сайте с 7 февраля 2011

Комментарии7Темы2Посты1
Коротко0
Фестиваль «Ночь музыки» пройдёт в Петербурге

где можно посмотреть программу фестиваля?

Nice is nice

спасибо!

Paris - Paris

не угадала

Как уменьшить цену отеля в два раза?

обязательно попробую Priceline. спасибо!

Paris - Paris

очень понравились фотографии.это пленка, да?
что за вокзал на втором фото?

Барселона - 10 желаний

хороший пост. захотелось в Барселону

Macaroons

на фото - вами приготовленные пироженные?
спасибо за рецепт!

Paris - Paris

Спасибо!, нет это цифра)
а на второй фото это вокзал в аэропорту Шарль Де Голь