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ИИ

Илья Иноземцев

На сайте с 26 февраля 2011

Комментарии24
Темы0
Посты13
Коротко0
Как начать разбираться в стендапе

состав комиков с нетфликса подобран будто бы просто из карусели Featured, там есть просто золото, а не, как вообще можно было это выбрать, Рассела Питерса.

Оба выступления Джона Мюлэйни — must see, а лучше всего русскому человеку пойдет Майк Бирбилья, потому что это Гришковец.

Евро-2016 для начинающих: Что нужно знать и за кого болеть?

с ламом неудачно вышло, всем лучи сожалений, исправили на швайни!

Хозяйственные магазины в центре Москвы

не карта, а кусок экскремента. на сретенке хозяйственного давно нет, зато есть на рождественском бульваре

Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином

лексические обороты дебильные до жути, но история классная.
судебная система может застрять так везде, если ответчик не будет появляться.

а в конце еще должна быть мораль, что прежде чем судиться (автор — юрист, должен был знать), надо проверить контрагента на признаки фирмы-«однодневки» через сайт ФНС (проверить адрес и гендиректора из выписки) и заодно глянуть, есть ли чего на них у приставов, тогда бы сразу стало ясно, что этот долг они не будут возмещать.

в таком случае можно было бы сразу постучать в налоговую и ускорить процесс.

Тест на знание современной музыки, премьера фильма «Дети 404» и странные поступки предпринимателей

<3

Самые дешёвые и самые дорогие продуктовые магазины Москвы

блин, а где «покупай»(

За движением московских автобусов теперь можно следить онлайн

где эта долбаная вкладка?

За движением московских автобусов теперь можно следить онлайн

Это на самом деле не вкладка, а тема (?). В левом списке выбрать "Дороги и транспорт", а там поставить галку в "Маршрутах общественного транспорта"

За движением московских автобусов теперь можно следить онлайн

хотя найти что-нибудь там движущее пока не удается

За движением московских автобусов теперь можно следить онлайн

нифига не работает, опять обманули

Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином

тоже еле пробился через витиеватый слог (ненавижу когда так пишут, если автор не Вирджиния Вулф, конечно)

Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином

а можно поподробнее про проверку?

Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином

берете наименование, инн, в общем любую информацию о вашем контрагенте из имеющихся документов и идете сюда получать выписку из реестра о данной компании.

далее проверяете адрес на массовость вот тут, а на массовость гендиректора надо гуглить самим или брать по платной подписке Росстата

наконец, имеющиеся исполнительные производства в банке ФССП.

а там уже можно просчитать план дальнейших грамотных действий.

Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином

спасибо! очень полезная инфа) полезнее чем статья, наверное )

Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином

автор не юрист!
"Сдув пыль с красного диплома по юриспруденции, я таки открыл пресловутый ФЗ (страница 18"

не ФЗ!

не страница а статья!

первый раз в судебном заседании, имея ВЮО!

позор!

Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином

да) 
статья шлак