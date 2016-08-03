Илья Иноземцев
На сайте с 26 февраля 2011
с ламом неудачно вышло, всем лучи сожалений, исправили на швайни!
не карта, а кусок экскремента. на сретенке хозяйственного давно нет, зато есть на рождественском бульваре
лексические обороты дебильные до жути, но история классная.
судебная система может застрять так везде, если ответчик не будет появляться.
а в конце еще должна быть мораль, что прежде чем судиться (автор — юрист, должен был знать), надо проверить контрагента на признаки фирмы-«однодневки» через сайт ФНС (проверить адрес и гендиректора из выписки) и заодно глянуть, есть ли чего на них у приставов, тогда бы сразу стало ясно, что этот долг они не будут возмещать.
в таком случае можно было бы сразу постучать в налоговую и ускорить процесс.
блин, а где «покупай»(
где эта долбаная вкладка?
Это на самом деле не вкладка, а тема (?). В левом списке выбрать "Дороги и транспорт", а там поставить галку в "Маршрутах общественного транспорта"
хотя найти что-нибудь там движущее пока не удается
нифига не работает, опять обманули
тоже еле пробился через витиеватый слог (ненавижу когда так пишут, если автор не Вирджиния Вулф, конечно)
а можно поподробнее про проверку?
берете наименование, инн, в общем любую информацию о вашем контрагенте из имеющихся документов и идете сюда получать выписку из реестра о данной компании.
далее проверяете адрес на массовость вот тут, а на массовость гендиректора надо гуглить самим или брать по платной подписке Росстата.
наконец, имеющиеся исполнительные производства в банке ФССП.
а там уже можно просчитать план дальнейших грамотных действий.
спасибо! очень полезная инфа) полезнее чем статья, наверное )
автор не юрист!
"Сдув пыль с красного диплома по юриспруденции, я таки открыл пресловутый ФЗ (страница 18"
не ФЗ!
не страница а статья!
первый раз в судебном заседании, имея ВЮО!
позор!
да)
статья шлак
состав комиков с нетфликса подобран будто бы просто из карусели Featured, там есть просто золото, а не, как вообще можно было это выбрать, Рассела Питерса.
Оба выступления Джона Мюлэйни — must see, а лучше всего русскому человеку пойдет Майк Бирбилья, потому что это Гришковец.