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KS

Kasia Syramalot

На сайте с 1 января 2009

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Квартира недели: Дмитровский проезд

Отлично. Квартира похожа на квартиру каких-нибудь берлинских студентов )

Квартира недели

Слишком стерильно, но, мне кажется, скоро обрастет всякими яркими штуками - станет уютней. Хотя если мало времени проводить в такой квартире - то, может, и ничего.

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Забыла еще сказать - спасибо большое за статью. У нас в Минске, как у редакции, проблемы один в один с описанными. Много людей, которые хотят, но в итоге - авторов все равно неизвестно как найти.

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Чем раньше человек поймет, что лучше молчать и делать свою работу и стараться поменьше разговаривать о судьбах мира, - тем большего он добъется.
Рассуждать и думать, что ты всё знаешь про мир - это обычно характерно для школьников, потому что у них нет ясных инструментов. Беда в том, что людям уже по 20-25, а они все еще "в школе" и уверены, что они самые талантливые и "они должны все заметить, какой я талантливый и интересный и как хочу получить работу, которая круто называется". А на работе все судят о действиях человека, а не о каком-то эфемерном навязываемом "потенциале".

10 причин ненавидеть Францию

Про Италию надо написать. Там намного больше причин наберется и куда серьезней ;)

Граффити-хостел

стандартно, как для европейского хостела. мило выглядит.

I'm Lovin' It

достойный список. я ещё Берлин добавила бы, если вы ещё там не были.

Берлинские стены

Берлин - мой любимый город и очень люблю рассматривать рисунки на стенах.

Афины: места, в которые не водят туристов

прекрасные фото.
и особенно спасибо за наводку на блошиный рынок.
надеюсь, если окажусь в Афинах, обязательно его посетить.

ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-2

отличные, очень атмосферные фото. спасибо.