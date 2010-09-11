Kasia Syramalot
На сайте с 1 января 2009
Слишком стерильно, но, мне кажется, скоро обрастет всякими яркими штуками - станет уютней. Хотя если мало времени проводить в такой квартире - то, может, и ничего.
Забыла еще сказать - спасибо большое за статью. У нас в Минске, как у редакции, проблемы один в один с описанными. Много людей, которые хотят, но в итоге - авторов все равно неизвестно как найти.
Чем раньше человек поймет, что лучше молчать и делать свою работу и стараться поменьше разговаривать о судьбах мира, - тем большего он добъется.
Рассуждать и думать, что ты всё знаешь про мир - это обычно характерно для школьников, потому что у них нет ясных инструментов. Беда в том, что людям уже по 20-25, а они все еще "в школе" и уверены, что они самые талантливые и "они должны все заметить, какой я талантливый и интересный и как хочу получить работу, которая круто называется". А на работе все судят о действиях человека, а не о каком-то эфемерном навязываемом "потенциале".
Про Италию надо написать. Там намного больше причин наберется и куда серьезней ;)
стандартно, как для европейского хостела. мило выглядит.
достойный список. я ещё Берлин добавила бы, если вы ещё там не были.
Берлин - мой любимый город и очень люблю рассматривать рисунки на стенах.
прекрасные фото.
и особенно спасибо за наводку на блошиный рынок.
надеюсь, если окажусь в Афинах, обязательно его посетить.
отличные, очень атмосферные фото. спасибо.
Отлично. Квартира похожа на квартиру каких-нибудь берлинских студентов )