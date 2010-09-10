Holly Sheet
На сайте с 1 января 2009
"С утра просыпаюсь и спрашиваю маму: «Что, всегда так рано вставать придется?»"
С утра просыпаюсь и спрашиваю себя о том же :)
У нас ( в Алматы) гречку мешками выдают учащимся ПТУ :)
Из письма преподавателя
"Средний выпускник не может поделить 25 на 100. По физике ситуация еще хуже. Многие выпускники не знают, что Земля вращается вокруг Солнца.
С гуманитарными науками совсем беда. Типичная ситуация - школьник не умеет говорить. Я всегда требую от учеников объяснений – как они решили задачу, и получаю от них объяснения на уровне: «потому что это минус это будет ноль, а если равно нулю, то это будет вот это самое». Я не шучу.
Что они в школе делали, я не понимаю.
У школьника проблема с логикой, с мышлением. Что касается интуиции, то она, как правило, находится в забитом состоянии: написав правильное решение, ученик смотрит в глаза преподавателю, и, если не видит мгновенного поощрения, всё зачеркивает.
Когда я спрашиваю наиболее способных своих учеников, кем они хотят быть, слышу чаще всего одно и то же: «Хочу работать в области рекламы». То есть рекламировать сигареты и шампунь – это молодым людям представляется наиболее достойным способом прожить жизнь.
Результат: выпускник может либо работать на низкооплачиваемой работе, либо поступить в институт. А после института – тоже работать на низкооплачиваемой работе и сидеть на шее родителей.
Для государства это, видимо, неплохо. Пока неплохо. Человек без мозгов – идеальный потребитель
Читая советские книги по педагогике – Соловейчика, Шаталова, Макаренко – я вдруг поняла, чем отличаются сегодняшние школьники. Они почти никогда не знают, что такое высокая цель. Что значит решить крупную задачу.
Поясню: стать врачом и победить рак – пример крупной задачи. Рак пока еще не победили.
Построить наконец нормальный и реализуемый план экономического России – это тоже крупная задача. Пока за ее решение никто особо не берется.
Экология – вообще комплекс задач.
«Работать в области рекламы» - вообще не задача. Зачем и кому это нужно? Мало, что ли, рекламы по телевизору и на биллбордах?"
а майка какая)
такое не едят)
многа букв
разве в яблоках итд не фруктоза?
обожаю
у нас готовят к приходу гостей/праздикам наряду с хворостом, шелпеками ,баурсаками))
мне кажется мои внутренние органы покрасятся)
а ту жижу потом наверняка сьедают)
думаю она жутко сладкая
уверена что в фруктах полезный "сахар".нельзя сравнивать сникерс с кучей ненатуральных продуктов с полезным и свежим яблочком)
ну собственно здесь не столько о вреде речь, а лишь о содержании сахара и калорийности) а мы знаем - полезное ооочень часто калорийно)
самое время делать бизнес!
бгг, интернет-магазин гречки))
Мечтаю уйти во фриланс, но только когда стану хорошим специалистом, а пока для взращивания полезных привычек, деловых качеств, профессионализма и воспитания трудового -офис :) Стараюсь чтобы она приносила только доход -хожу на работу пешочком (благо не так далеко), еда-из дома ^^