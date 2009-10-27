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ЮP

Юлия popova

На сайте с 4 января 2009

Комментарии24
Темы0
Посты1
Коротко0
DIY алкоголь (part I)

я Вас люблю

Люди в форме

почему-то я их не люблю

Куда сходить, что посмотреть

спасибо, интересно было почитать)

Паста. Вкусно, просто, полезно

я тоже, честно говоря не понимаю этой майонезной фобии)

Скажи кризису FAS

ну а в кризис особенно=)

вот странно- на ЛАМЕ две тенденции- модно слово кризис, и модно ругать тех, кто говорит слово кризис

Клубника в шоколаде

ух) круто) скоро лето, будем делать)

Cherry cheesecake

кто видел филадельфию в питере, признавайтесь=)

Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!

спасибо за пост!! только вот в НЮ собралась=)

Паста. Вкусно, просто, полезно

=) ладно, не добавляйте)

Паста. Вкусно, просто, полезно

можете назвать это и домашней лапшой в сливочном соусе) здесь нет претензии на шедевр, заметьте
а майонез можно взять самый легкий, или вообще убрать. Если еще взять пасту из твердых сортов пшеницы, то будет и полезно.=)

DIY алкоголь (part I)

приятно) спасибо)

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