Юлия popova
На сайте с 4 января 2009
Люди в форме
почему-то я их не люблю
Куда сходить, что посмотреть
спасибо, интересно было почитать)
Паста. Вкусно, просто, полезно
я тоже, честно говоря не понимаю этой майонезной фобии)
Скажи кризису FAS
ну а в кризис особенно=)
ну а в кризис особенно=)
вот странно- на ЛАМЕ две тенденции- модно слово кризис, и модно ругать тех, кто говорит слово кризис
Клубника в шоколаде
ух) круто) скоро лето, будем делать)
Cherry cheesecake
кто видел филадельфию в питере, признавайтесь=)
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!
спасибо за пост!! только вот в НЮ собралась=)
Паста. Вкусно, просто, полезно
=) ладно, не добавляйте)
Паста. Вкусно, просто, полезно
можете назвать это и домашней лапшой в сливочном соусе) здесь нет претензии на шедевр, заметьте
можете назвать это и домашней лапшой в сливочном соусе) здесь нет претензии на шедевр, заметьте
а майонез можно взять самый легкий, или вообще убрать. Если еще взять пасту из твердых сортов пшеницы, то будет и полезно.=)
DIY алкоголь (part I)
приятно) спасибо)
я Вас люблю