вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии16
Темы0
Посты1
Коротко0
Ю

Юля

На сайте с 5 января 2009

Комментарии16
Темы0
Посты1
Коротко0
Дом-корабль

http://www.lookatme.ru/flows/mesta-nado-znat/posts/60926-dom-narkomfina

“The Big Apple” – история одного яблока

http://ru.wikipedia.org/wiki/Большое_яблоко
вот и весь пост :) даже ссылку на источник не указали.
Вы бы хотя бы что-нибудь еще поискали, информации по поводу этого прозвища в интернете масса. а Википедию переписывать сюда смысла не вижу.

История одного валенка

тема уг была расскрыта в 2008... уже как-то весны хочется...

“The Big Apple” – история одного яблока

Шерлок Холмс))))