Юля
На сайте с 5 января 2009
“The Big Apple” – история одного яблока
http://ru.wikipedia.org/wiki/Большое_яблоко
http://ru.wikipedia.org/wiki/Большое_яблоко
вот и весь пост :) даже ссылку на источник не указали.
Вы бы хотя бы что-нибудь еще поискали, информации по поводу этого прозвища в интернете масса. а Википедию переписывать сюда смысла не вижу.
История одного валенка
тема уг была расскрыта в 2008... уже как-то весны хочется...
“The Big Apple” – история одного яблока
Шерлок Холмс))))
http://www.lookatme.ru/flows/mesta-nado-znat/posts/60926-dom-narkomfina