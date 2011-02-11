вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
К

Константин Уга-уга

На сайте с 6 января 2009

Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
Книга в дорогу: Что читают в московском метро?

каждый день езжу в метро и вижу, что огромное кол-во людей читают газету "метро", которую бесплатно раздают при входе. А на обратном пути женщины читают 7 дней, а мужики судоку разгадывают.
Огонек только 1 раз видел чтобы читали)

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

какой хэштег в твиттере?

Ваши документы: Зачем нужна регистрация в паспорте?

в идеале это все здорово и прекрасно, но найдутся "хитрецы", которые сейчас делают поддельную регистрацию, они будут делать поддельные индетификационные карточки, вбивать людей в базы данных и т.д.
вообщем замысел хорошо, но под распил бабла!

Все бетонные заборы в городе заменят на прозрачные

раньше был (и сейчас у "кого-то" есть) пластиковый завод
а сейчас видимо кто-то другой прикупил завтод по производству прозрачных заборов!

Приемная комиссия: 6 комиссионных магазинов одежды

было бы здорово если бы сделали пост, о магазинах куда можно было бы сдать фирменную одежду чтобы всю сразу скопом, а не продавать через контакты...

Итальянский обед

спасибо! все вкусно и легко готовить)

Все бетонные заборы в городе заменят на прозрачные

Угадайте кто? конечно же двоюродная сестра подруги двоюродной сестры жены Собянина - Батурина))))

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

#domodedovo

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

В тренде уже "Домодедово".
Твиттер в очередной раз зарекомендовал себя.

Книга в дорогу: Что читают в московском метро?

про "метро" верно подметил... все больше вижу людей читающих электронные книги на букридерах либо смартфонах... там трудно понять что конкретно читает человек. Добавлю еще "коммерсант" и газету "советский спорт" в раздел прессы.