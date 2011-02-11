Константин Уга-уга
На сайте с 6 января 2009
какой хэштег в твиттере?
в идеале это все здорово и прекрасно, но найдутся "хитрецы", которые сейчас делают поддельную регистрацию, они будут делать поддельные индетификационные карточки, вбивать людей в базы данных и т.д.
вообщем замысел хорошо, но под распил бабла!
раньше был (и сейчас у "кого-то" есть) пластиковый завод
а сейчас видимо кто-то другой прикупил завтод по производству прозрачных заборов!
было бы здорово если бы сделали пост, о магазинах куда можно было бы сдать фирменную одежду чтобы всю сразу скопом, а не продавать через контакты...
спасибо! все вкусно и легко готовить)
Угадайте кто? конечно же двоюродная сестра подруги двоюродной сестры жены Собянина - Батурина))))
#domodedovo
В тренде уже "Домодедово".
Твиттер в очередной раз зарекомендовал себя.
про "метро" верно подметил... все больше вижу людей читающих электронные книги на букридерах либо смартфонах... там трудно понять что конкретно читает человек. Добавлю еще "коммерсант" и газету "советский спорт" в раздел прессы.
каждый день езжу в метро и вижу, что огромное кол-во людей читают газету "метро", которую бесплатно раздают при входе. А на обратном пути женщины читают 7 дней, а мужики судоку разгадывают.
Огонек только 1 раз видел чтобы читали)