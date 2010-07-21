Лена Андрианова
На сайте с 9 января 2009
А мне кажется, что малыши все запоминают, просто это они на подсознании запоминают и это все очень влияет на формировании их, как личностей. Кстати, сейчас для активных мам у нас проходит интересный конкурс http://www.gfhome.ru/contest/dai-intervyu-vyigrai-priz/, цель - сделать так, чтобы больше мам рассказали про себя, как они умудряются совмещать воспитание и работу над своими проектами, как они путешествуют и расстаются со стереотипами и т.д.
Вот мне интересно, какие снобы минусуют посты? Те, у кого аллергия на папаю, или сгущенку, забавно это )))))
Мне она вначале не нравилась, но теперь прожив 2 месяца на Бали, я от нее в восторге. Она очень вкусная и утоляет голод хорошо! И из нее очень вкусные фреш-джусы!
У нас есть туры в Эфиопию от надежного агентства на сайте, но как то уж нереально дорого на мой взгляд!
http://www.gfhome.ru/tour/yuzhnaya-efiopiya
смотря в каких, конечно, странах )))
ничего подобного - в странах третьего мира помощь как раз очень квалифицированная, у нас будет продолжение этого материала и как раз мамы там рассказывают про местных врачей
я очень хочу в Петропавловск, но туда дороже получается, чем в Осло. Билеты раз в 5 дороже
Вот здесь, кстати, все по ценам и всяким полезным нюансам http://www.gfhome.ru/articles/geilo-vikingi-vybirayut-semeinyi-otdykh это про Гейло а это про Хемседаль http://www.gfhome.ru/articles/legendarnyi-khemsedal
Да, в Норвегии есть свой особенный колорит, несмотря на то, что горы здесь гораздо меньше, чем в Европе. Но зато катаются все! И это очень заряжает!
...получавших в свое время мед образование в России)) так что еще и на русском почти всегда можно объясниться
Да, зову всех мам к участию! ) Расскажите про себя!