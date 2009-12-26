STOO DUCK
На сайте с 13 января 2009
Новогодние ярмарки Москвы
Спасибо, добавим ;)
THE BEST JOB IN THE WORLD
Юля была снята с конкурса из-за скандала с её съемками в порнографических фильмах.
Новогодние ярмарки Москвы
Артсклад, М. Павелецкая (радиальная), ул. Летниковская, 6а
К сожалению, больше нет возможности редактировать, но вот еще одна ярмарка:
Артмаркет на Артскладе - handmade в новогоднем формате
На Артмаркете можно будет приобрести: эксклюзивную одежду: ZVANA, Siam shop, kikamuka, Senseshop и др, Авторские сумки: Studio Desiderio – Алена Раца; MARIMANN – Марианна Нарейко, Украшения-механизмы из Петербурга, Уникальные елочные игрушки из Таллина (все в единственном экземпляре!), винтажные штучки и необычные предметы интерьера
или
Создать оригинальный подарок СВОИМИ руками:
- яркие запоминающиеся украшения из полимерной глины, термопластика;
- смастерить необычные елочные игрушки;
- узнать что такое «структурный стиль с эффектом фарфора» и создать «живые» куклы; (мастер–класс ТОЛЬКО в субботу с 15.30 до 18.30!)
- освоить воздушную технику «Норигами»;
- открыть для себя основы искусства «рисунок песком по стеклу»
- опробовать роспись по стеклу и дереву;
- изготовить оригинальную новогоднюю открытку;
- свалять подарок из войлока;
- научиться вязать из лыка;
-почувствовать себя кузнецом и унести с собой амулет собственного производства!
- провести чайную церемонию под чутким руководством чайных мастеров,
- отведать элитные сорта китайского чая
Внимание: мастер-классы от 100 руб!
А еще: Насладиться волшебными перформансами, увидеть дуэт Дедов Морозов-перкуссионистов, получить оригинальный рисунок хной на руке от Снегурочки, заплести афро- и любые другие косички на Ваш вкус.
Среди новогодней суеты и покупок найдется место и для задушевных бесед за чашечкой горячего чая (все угощения за счет заведения).
Приходите на Артмаркет и подарите себе, близким, друзьям и знакомым праздник, а вместе с тем - подарок, хранящий тепло человеческих рук.