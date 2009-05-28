ваня ваня
На сайте с 14 января 2009
Архитектурный обзор «Самые нестандартные здания мира»
Оооо...чень крутой пост))
Оооо...чень крутой пост))
особенно мне понравились Книги и Первый домик)
Петербургское метро, от и до!
Я все исправил!!!!!
Петербургское метро, от и до!
Не ругайтесь, это первый пост!
Петербургское метро, от и до!
ой я опечатался,
ой я опечатался,
а как можно текст исправить???
Петербургское метро, от и до!
Спасибо, мое любимое метро)
Петербургское метро, от и до!
Отличный первый пост) я как раз всё никак не мог найти схему метро поверх карты города, поинтересоваться как проходят линии под городом) спасибо!
Петербургское метро, от и до!
неза что
Петербургское метро, от и до!
не, ен опечатка, и была это ст "технол. инст"
Петербургское метро, от и до!
Ванечка! Вы просто молодец! Отличное начало! Про метро лучшего города мира. С черными дверьми и минимумом рекламы... от нашей (московской) я на стенку лезу. Спасибо
Петербургское метро, от и до!
а фотографировать ведь запрещено)!как?
Петербургское метро, от и до!
наверно не заментно)))
наверно не заментно)))
у нас в метро не так много охраны...
а по качеству видно что без вспышки))
а у на с 10 класса на Валааме практика, но пока что с 5 по 9 мы ездим на Коневец