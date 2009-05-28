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ВВ

ваня ваня

На сайте с 14 января 2009

Комментарии44
Темы0
Посты1
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Валаам

а у на с 10 класса на Валааме практика, но пока что с 5 по 9 мы ездим на Коневец

Архитектурный обзор «Самые нестандартные здания мира»

Оооо...чень крутой пост))

особенно мне понравились Книги и Первый домик)

Петербургское метро, от и до!

Я все исправил!!!!!

Петербургское метро, от и до!

Не ругайтесь, это первый пост!

Петербургское метро, от и до!
комментарий удалён
Петербургское метро, от и до!

ой я опечатался,
а как можно текст исправить???

Петербургское метро, от и до!

Спасибо, мое любимое метро)

Петербургское метро, от и до!

Отличный первый пост) я как раз всё никак не мог найти схему метро поверх карты города, поинтересоваться как проходят линии под городом) спасибо!

Петербургское метро, от и до!

неза что

Петербургское метро, от и до!

не, ен опечатка, и была это ст "технол. инст"

Петербургское метро, от и до!
комментарий удалён
Петербургское метро, от и до!

Ванечка! Вы просто молодец! Отличное начало! Про метро лучшего города мира. С черными дверьми и минимумом рекламы... от нашей (московской) я на стенку лезу. Спасибо

Петербургское метро, от и до!

а фотографировать ведь запрещено)!как?

Петербургское метро, от и до!

наверно не заментно)))
у нас в метро не так много охраны...
а по качеству видно что без вспышки))