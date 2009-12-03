freshmania бутик красоты
На сайте с 17 января 2009
Freshmania, салон красоты, которого мы долго ждали
спасибо большое!
спасибо большое!
а вечеринки проходят по особым случаям) и там мы делаем укладки и стрижки только желающим, всем остальным - днем))
средняя цена на стрижку 1500 руб
попозже скинем весь прайс
рады, что вам понравилось))
приходите стричься!))
ну если вы считаете рекламой стрижки за 150 рублей - мы так не считаем. напротив, считаем нужным рассказать об этом всем молодым людям, которые не могут потратить на это 1000 р, но при этом не хотят идти в парикмахерские у дома и уродовать себя