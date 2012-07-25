Нила
На сайте с 19 января 2009
http://www.artdocfest.ru/news/63 — Расписание сеансов АРТДОКФЕСТ 2011
удобно? бессмысленно убирать? вы еще скажите, что это красиво и качественно! может мусор в урны бросать то ж бессмысленно? и зачем туалеты, когда можно справить нужду за углом или в подъезде?
Я считаю, что давно пора ликвидировать этот ужас. Уже достаточно магазинов и торговых центров у, практически, каждого метро.
блииииииииииииин, а я так жаждала посмотреть что выйдет из этого дальше =) когда идешь.... и краска под ногами шуршит!
на рабочем столе за год накопилась целая коробка использованных батареек. в мусор выбрасывать не хочу. кто знает где можно их сдать?)
были там в марте... везде снег =( нечего там делать в такую погоду.
Были. Отличный мини-отель! Все-все рядом с ним, цена проживания приемлемая и чисто.
Вроде в икее сдать можно.
Шведы же, у них с экологией все серьезно)
Музей им. Тимирязева принимает: http://www.gbmt.ru/ru/museum/news_detail.php?ID=2676
Сдали в мае небольшую партию.
У каждого метро значит? Метро Авиамоторная к примеру. Где там магазины у метро? Только палатки тупые, которые наверняка снесут скоро. А летом в жару например где воды купить? Искать пресловутые торговые центры или от жажды подыхать?
На Авиамоторной в 10 минутах АШАН, рынок (на сколько я помню), и еще парочка магазинов есть, которые можно посмотреть по карте http://maps.yandex.ru/-/CVEFUoq.
А от жары можно спасаться в кафе и ресторанах, в тех же пресловутых торговых центрах.
Пока народ думает (на мой взгляд вообще не думает) как вы, в России никогда не будет чистых улиц, подъездов и чистого транспорта. Так и будем страной третьего мира с культурой и мышлением на нуле — в глазах всей планеты =(
Знаете sklerota, что я ещё могу сказать, - я смогу сказать сама. Все эти вопросы ни к чему-я высказалась на данную тему.
Считайте и дальше как считаете.
т.е. вы предалагаете за бутылкой воды в ашан ехать или быстренько зайти в интернет, посмотреть по карте, где ближайщие магазины, и пройти пару километров пешком? это смешно.
Во всем есть свои плюсы и минусы.
Всегда что-то меняется. Видеть в переменах только отрицательные стороны и не видеть явных плюсов — печально.
Мне не трудно поискать магазин и пройти лишний километр пешком. Если уж я так ограничена во времени, то можно и потерпеть («Бог терпел и нам велел»). Всегда можно что-то придумать. Мы ж не в пустыне. Да и в пустыне можно что-то придумать =)
Мне важно что бы в моей стране было красиво и удобно все. Считаю, что это мелкие, но шаги по пути к этому; или всего лишь шаг в предвыборной гонке. Все-все палатки не закроют. Чуть уже что-то.
Где-то год назад закрыли все казино и игровые автоматы. Хуже жить не стало. Несколько разные вещи, но некоторые то ж писали "как же так??". Пережили.
CHEERY_MELODY, KOOKABURRA и FUCK_HIPSTERS намерения обидеть вас своими словами у меня нет, аналогочно вам я высказываю свое субъективное мнение.
Курская, Комсомольская, Белорусская, чего уж там.
Нееее вы еще не видела целого лагеря цыган на Павелецкой со стороны церкви, те разбили лагерь, повесили веревку,сушат белье, живут в картонных коробках и пристают к прохожим, выцыганивая деньги. Раздражает наша многоуважаемая "полиция" вальяжно прогуливающаяся с видом, что все так и должно быть!
Будет замечательно если у метро «Курская» разгонят бомжей... а то ж кошмар какой-то там!