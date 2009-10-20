Света Граудт
На сайте с 26 января 2009
А на складном Бромптоне кто-нибудь катается?
"в прошлом принадлежало фотостудии, производившей продукцию самого сомнительного содержания"0
Не было такого!! Там раньше была фотостудия многим известного Джабаха Кахадо из Brainstorm Management, а он прекрасные снимки делает. Вот у него очередная выставка в Москве будет на следующей неделе.
Хотелось бы увидеть побольше деталей. Особенно вещи на столе и обстановку кабинета главного редактора Афиши. Ну и стол Зимина конечно.
Что-то подобное, но только с обстановкой кабинетов британских писателей, сделал лондонский Time Out и потом перепечатал российский Esquire. Крайне любопытно.
Шаровары на мишке упомрачительные. Может он и гопак танцует?
Было бы хорошо, если Троицкий поделился адресами недорогих восточных ресторанчиков, куда он часто заходит.
я катаюсь, но не по Москве
не в Лондоне случайно?
нет) в России
Бромптоны в Москве в два! раза дороже Лондона. Просите друзей привезти с оказией. Они всего 13 кг весят.
да, я в курсе) может, другим эта информация пригодится
это точно! с cream cheese и семгой! :))))) mmmmmmmmmmm
самые лучши бейглы в лондоне - на бриклейне. двадцать пенсов штучка. круглосуточно - настоящее спасение, если загулял, а поесть негде. и особенно после многочисленных дринков в близлежащих барах.