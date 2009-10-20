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СГ

Света Граудт

На сайте с 26 января 2009

Комментарии15
Темы0
Посты1
Коротко0
Waking up with Bagels

самые лучши бейглы в лондоне - на бриклейне. двадцать пенсов штучка. круглосуточно - настоящее спасение, если загулял, а поесть негде. и особенно после многочисленных дринков в близлежащих барах.

Офис рекламного агентства «Родная Речь»

Неуютно.

My Bicycle & Me

А на складном Бромптоне кто-нибудь катается?

Фирменная студия

"в прошлом принадлежало фотостудии, производившей продукцию самого сомнительного содержания"0

Не было такого!! Там раньше была фотостудия многим известного Джабаха Кахадо из Brainstorm Management, а он прекрасные снимки делает. Вот у него очередная выставка в Москве будет на следующей неделе.

Офис недели: журнал «Афиша»

Хотелось бы увидеть побольше деталей. Особенно вещи на столе и обстановку кабинета главного редактора Афиши. Ну и стол Зимина конечно.
Что-то подобное, но только с обстановкой кабинетов британских писателей, сделал лондонский Time Out и потом перепечатал российский Esquire. Крайне любопытно.

Южный остров Новой Зеландии через лобовое стекло

Шаровары на мишке упомрачительные. Может он и гопак танцует?

ЧТО ТЫ ЕШЬ?

Было бы хорошо, если Троицкий поделился адресами недорогих восточных ресторанчиков, куда он часто заходит.

My Bicycle & Me

я катаюсь, но не по Москве

My Bicycle & Me

не в Лондоне случайно?

My Bicycle & Me

нет) в России

My Bicycle & Me

Бромптоны в Москве в два! раза дороже Лондона. Просите друзей привезти с оказией. Они всего 13 кг весят.

My Bicycle & Me

да, я в курсе) может, другим эта информация пригодится

Waking up with Bagels

это точно! с cream cheese и семгой! :))))) mmmmmmmmmmm