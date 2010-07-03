Саша Виноградова
На сайте с 29 января 2009
LONDON глазами живущего в нем
Лондон - это единственное место(из тех,где я была, а была много где), где я начинаю любить родину.
LONDON глазами живущего в нем
после долгого проживания там у меня появились такие же чувства. хотя уж чего чего, а такого никогда бы от себя не ожидала...
после долгого проживания там у меня появились такие же чувства. хотя уж чего чего, а такого никогда бы от себя не ожидала...
хотя мож это бы случилось и в любом другом месте, просто так долго я больше нигде за границей не жила...
А потому что вероятно, что петербуржцы об этом знают:)