Татьяна Степанова
На сайте с 1 февраля 2009
круто! а то заплатки от наших камер частенько отваливаются .. если клеить в попыхах ..
побольше бы таких домов!
о Боже! когда это докатиться до России, наши байкеры с ума сойдут!!!
когда владеешь обычным байком и чувствуешь его в своих руках, тянет на экстрим .. а с такими передними колесиками, представляю, как будет очень удобно входить в виражи (точка опоры смещается - увеличивается устойчивость переднего колеса!!! ) ...
даже мне уже не терпиться попробовать, хоть я и не экстрималка)
красиво, но мало)
очень полезная и позитивная статья)
сразу захотелось в отпуск!!!
видела, очень необычно .. С Фонтанки - кодовый замок .. на подбор кода ушло всего минут 5.
а сколько велоклубов существует в России!!!
Например, в Питере: Пин-микс, Велопитер, Велороад, Балтийская звезда, НВФрирайд и т.п. и у каждого свой сайт и свой форум!!! (кому интересно, могу дать ссылки)
а велодорожки для Питера - это утопия ... (хотя проекты существуют)
если в такую трубочку положить два безе и полить сверху шоколадом - будет просто объеденье!
вот уже 5 лет почти каждую неделю бываю на Дворцовой у стен Восточного крыла Главного штаба .... и даже не знала, что внутри он имеет такую конструкцию ..
да .. люби и знай свой город!
будет здорово, если удасться воплотить проект в жизнь...
серьёзно? ...надо будет отведать )
спасибо, SPICA =)
В Петербурге — уже не утопия. http://velopiter.spb.ru/articles/veloroad.htm
я хотела сказать, что для центра - утопия, а в спальных и строящихся районах - еще есть шанс, только они там особо не нужны.. и так места много на дорогах, тротуарах + парки ...
года два назад мы даже начинали разрабатывать проект по организации сети велодорожек, но то ли денег не хватило, то ли это было кому-то не выгодно .. все заглохло ))
а "мы" — это кто?
мы - это велосипедисты ..
а, я думала, организация или фирма какая-то, которой проект заказали)
велодорожки везде нужны. и в спальных районах, и в центре. очень много людей потенциально готовы ездить на велосипеде, но ужасно боятся ездить рядом с машинами. и их можно понять.
я пока что оптимистично смотрю на будущее)
каждую пятницу с 23.00-00.00 с Дворцовой площади!!!
круглый год!