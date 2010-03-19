ELSI
На сайте с 8 февраля 2009
обязательно как нить приготовлю такое вот чудо утром для своей семьи=))) такой вот завтрак зарядит положительной энергией на целый день=)))
обязательно попробую=)) только бекон уберу, люблю просто овощи)))
очень клевый пост, когда у меня будет малыш я обязательно приготовлю ему такие веселые бутеры=)))
вот это вкуснятинка=)
я думаю тут можно фантазировать как вам угодно=)) конечно можно и без мяса
Создатели самые настоящие оптимисты=)) люди из всего что угодно готовы сделать праздник, лишь бы улыбаться=)))
Приятного аппетита!!
А я на днях такие делала, только еще грибы дабавила. СПС за рецепт, очень вкусно=)
из всего этого ела только физалис, надо срочно куда нить поехать и попробывать эти интересные фруктики=))на вид очень даже привлекательные
ужасно аппетитный пост)))