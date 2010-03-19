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ELSI

На сайте с 8 февраля 2009

Комментарии12
Темы0
Посты2
Коротко0
Свинина по-китайски

ужасно аппетитный пост)))

Завтраки от Regine Schloesser

обязательно как нить приготовлю такое вот чудо утром для своей семьи=))) такой вот завтрак зарядит положительной энергией на целый день=)))

Пирог со свеколкой и морковкой

обязательно попробую=)) только бекон уберу, люблю просто овощи)))

Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство

очень клевый пост, когда у меня будет малыш я обязательно приготовлю ему такие веселые бутеры=)))

Томатный пирог

вот это вкуснятинка=)

Капустная запеканка

я думаю тут можно фантазировать как вам угодно=)) конечно можно и без мяса

Divorce?! Make it sweet!

Создатели самые настоящие оптимисты=)) люди из всего что угодно готовы сделать праздник, лишь бы улыбаться=)))

Капустная запеканка

Приятного аппетита!!

Куриный рулет

А я на днях такие делала, только еще грибы дабавила. СПС за рецепт, очень вкусно=)

Фрукты, которые удивляют

из всего этого ела только физалис, надо срочно куда нить поехать и попробывать эти интересные фруктики=))на вид очень даже привлекательные

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