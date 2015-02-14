Юлия Алексеева
На сайте с 21 июня 2011
Столичные универмаги открывают рождественские ярмарки
посетила только ярмарку в ЦУМе, красиво конечно, но цены просто неадекватные. Маленький зайка из шкурки норки 16000 руб))) гы
Парковка в аэропорту Домодедово подешевела в два раза
ооо мадонна, ну надо же, чудо произошло просто какое то))))
Бегущий на лезвиях: Первые посетители катка в парке Горького
Урааа, спасибо за статью, уверена, что новый каток намного лучше прежнего с ужасным льдом и массой пьющих товарищей))) Цены вполне демократичные. Обязательно буду посещать))))
О богиии, кто это написал, это позор для турбизнеса. Первое, что меня поразило "Зарабатывают турфирмы на разнице скидок! Это надо же так выразится! Все агентства работают по договору с оператором, где прописан размер комиссии анента, которая может варьироваться от оборота или количества человек в год, которое дает агентство!! Это раз! Два! Жутчайший бред, что можно придти к оператору на прямую и купить! Нет, даже если вывеска известного опретора, то юр.лицо - это иван иваныч пупкин, который работает по франче или является уполномоченным продажником! Дальше - больше! Уберите эту позорную статью! Правды тут " кот наплакал"