Mtiya Korableff
На сайте с 19 февраля 2009
Беда какая)))))
А дорога такая называется "зимник".
" А может там мина?"- АААААААААААААА, мина, которая активируется через розетку.
Кто знает, где именно на Воробьевых будет концертная площадка?
Явно что человеку , который не употребляет психотропные вещества , переживать из-за введения этого закона не стоит.
Бедаааааааааа
ааааааааа! галактека оспасносте!!!!
Россия заканчиваетчя за МКАДом....
Я всегда думал, где же мне увидеть сказочных дол****в. А вон же они- катаются в метро и крыс уличных пытаются приласкать)))
До поры до времени, пока вас не коснулось. А как будет у них план, скажем, найти 100 таких отказников, любой становится под прицелом.
Если коснется, то нет причин отказаться пройти такую процедуру.
вы можете быть удивлены результатом или банально не иметь на это времени.
вот, на вокзале перед посадкой поезда, вас попросят пройти освидетельствование (а не самая невозможная ситуация) и пропустите свой поезд - вот и будете рассуждать тогда.
У главного входа ГЗ МГУ.
такая мина называется Galaxy Note 7
Вот только ортопеды плачут крокодильими слезами)))))