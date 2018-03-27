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Mtiya Korableff

На сайте с 19 февраля 2009

Комментарии23
Темы0
Посты1
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Новая коллекция «Двух мячей»

Вот только ортопеды плачут крокодильими слезами)))))

Алексея Навального арестовали на 30 суток

Беда какая)))))

Как интернет-магазину работать с «Почтой России»

А дорога такая называется "зимник".

Владелица Saperavi Cafe — о том, почему в ее ресторанах нельзя заряжать телефоны

" А может там мина?"- АААААААААААААА, мина, которая активируется через розетку.

Пятилетие La Boule, Караваджо в Пушкинском, бесплатный концерт Земфиры и ещё 17 событий

Кто знает, где именно на Воробьевых будет концертная площадка?

Путин ввёл аресты за отказ от освидетельствования на наркотики

Явно что  человеку , который не употребляет психотропные вещества , переживать из-за введения этого закона не стоит. 

Соцсеть «ВКонтакте» вышла из строя (обновлено)

Бедаааааааааа

На сколько подорожают продукты к Новому году

ааааааааа! галактека оспасносте!!!!

Сколько в России нелегальных мигрантов

Россия заканчиваетчя за МКАДом....

Как оказывают медицинскую помощь в метро, на вокзале, в аэропорту и в наземном транспорте

Я всегда думал, где же мне увидеть сказочных дол****в. А вон же они- катаются в метро и крыс уличных пытаются приласкать)))

Путин ввёл аресты за отказ от освидетельствования на наркотики

До поры до времени, пока вас не коснулось. А как будет у них план, скажем, найти 100 таких отказников, любой становится под прицелом.

Путин ввёл аресты за отказ от освидетельствования на наркотики

Если коснется, то нет причин отказаться пройти такую процедуру.

Путин ввёл аресты за отказ от освидетельствования на наркотики

вы можете быть удивлены результатом или банально не иметь на это времени. 

Путин ввёл аресты за отказ от освидетельствования на наркотики

вот, на вокзале перед посадкой поезда, вас попросят пройти освидетельствование (а не самая невозможная ситуация) и пропустите свой поезд - вот и будете рассуждать тогда.

Пятилетие La Boule, Караваджо в Пушкинском, бесплатный концерт Земфиры и ещё 17 событий

У главного входа ГЗ МГУ.

Владелица Saperavi Cafe — о том, почему в ее ресторанах нельзя заряжать телефоны

такая мина называется Galaxy Note 7

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