Alex Utochki
На сайте с 26 февраля 2009
В Петербурге больше не будет «Афиши»
бедные 237 тысяч петербуржцев (среднее количество читателей питерской Афиши по последним данным TNS)
бедные 237 тысяч петербуржцев (среднее количество читателей питерской Афиши по последним данным TNS)
что же это творится, граждане?! это же почти столько же, сколько у всего GQ, больше, чем у Esquire и FHM
зачем же Проф-медиа убивает столь популярный и прибыльный бренд?!
/бегаю восьмерками и заламываю руки/
Путешествие по Садовому кольцу
спасибо:)
спасибо:)
троллейбус Б - наше все
В Петербурге больше не будет «Афиши»
Исследования TNS врут :) Как и любые другие исследования. статистику может дать только ИД по количеству проданных копий
ээх, а я помню золотые времена, когда Рамблер стоил более 600 млн баксов, и какой бесславный конец