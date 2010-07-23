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AU

Alex Utochki

На сайте с 26 февраля 2009

Комментарии3
Темы0
Посты1
Коротко0
Афише — Rambler

ээх, а я помню золотые времена, когда Рамблер стоил более 600 млн баксов, и какой бесславный конец

В Петербурге больше не будет «Афиши»

бедные 237 тысяч петербуржцев (среднее количество читателей питерской Афиши по последним данным TNS)
что же это творится, граждане?! это же почти столько же, сколько у всего GQ, больше, чем у Esquire и FHM
зачем же Проф-медиа убивает столь популярный и прибыльный бренд?!
/бегаю восьмерками и заламываю руки/

Путешествие по Садовому кольцу

спасибо:)
троллейбус Б - наше все

В Петербурге больше не будет «Афиши»

Исследования TNS врут :) Как и любые другие исследования. статистику может дать только ИД по количеству проданных копий