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anny anny

На сайте с 2 марта 2009

Комментарии29
Темы0
Посты3
Коротко0
Калининград: у Европы под боком

безумный и красивый город.
а так же пригород.

Блогеры о «Мисс Москва–2010»

черезчурная.

Метро: 5 самых душных станций

по вести24 говорили о других станциях.
киевская,улица 1905 года,улица подбельского.
всё равно во время такого пекла на улице,в метро ощущаешь прохладу будто в бункере.

30% пачки сигарет займет надпись «Курение убивает»

лучше фотографию лёгких курильщика.впечатляет.

Кофе с Викой Газинской

не люблю кофе.

Грушевый пирог с голубым сыром

люблю дор блю.

Международный день боя на подушках

как это убрать за собой?)

Как фотографировать еду. Советы Шарон Калахан

почему только одно фото?

Короткая экскурсия в Иран

интересно.
пустыни,дворцы и горы всё же присутствуют.

Ну, что, съел?

12.чеснок.

30% пачки сигарет займет надпись «Курение убивает»

Ага, а в маке тогда фотки чистого человеческого жира, а в алкогольных магазинах цирроза печени) Давайте обойдемся без крайностей)

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