anny anny
На сайте с 2 марта 2009
Блогеры о «Мисс Москва–2010»
черезчурная.
Метро: 5 самых душных станций
по вести24 говорили о других станциях.
по вести24 говорили о других станциях.
киевская,улица 1905 года,улица подбельского.
всё равно во время такого пекла на улице,в метро ощущаешь прохладу будто в бункере.
30% пачки сигарет займет надпись «Курение убивает»
лучше фотографию лёгких курильщика.впечатляет.
Кофе с Викой Газинской
не люблю кофе.
Грушевый пирог с голубым сыром
люблю дор блю.
Международный день боя на подушках
как это убрать за собой?)
Как фотографировать еду. Советы Шарон Калахан
почему только одно фото?
Короткая экскурсия в Иран
интересно.
интересно.
пустыни,дворцы и горы всё же присутствуют.
Ну, что, съел?
12.чеснок.
30% пачки сигарет займет надпись «Курение убивает»
Ага, а в маке тогда фотки чистого человеческого жира, а в алкогольных магазинах цирроза печени) Давайте обойдемся без крайностей)
безумный и красивый город.
а так же пригород.