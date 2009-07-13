Элен Воробей
На сайте с 3 марта 2009
Пройдемся по московским бульварам?
да, это по-сути было моим заданием в институте небольшим. просто очень интересно было, как оценят люди.
да, это по-сути было моим заданием в институте небольшим. просто очень интересно было, как оценят люди.
скоро эту тему разверну более ярко и красочно.
спасибо за мнения.
Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени
я очень рада, что мои старания не прошли даром и все таки проникли Вам в душу : ) Детский мир "осовременнят", сделают стеклянные потолки и полы, в общем то, по виду будет дйствительно напоминать ЦУМ. Но, как "подачку", все таки оставят этажи Детского мира. остальные же этажи действительно будут забиты магазинами, а так же там будут распологаться разнообразные кинозалы.
Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени
спасибо : )
спасибо : )
а леденцы там были самые лучшие.
и дальше что?
нужно откуда-то брать материал и обыгрывать его. везде одни и те же скупые факты.
попробуй написать хотя бы отдаленно похоже - тогда уже поговорим, девочка.