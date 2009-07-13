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ЭВ

Элен Воробей

На сайте с 3 марта 2009

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Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени

и дальше что?
нужно откуда-то брать материал и обыгрывать его. везде одни и те же скупые факты.
попробуй написать хотя бы отдаленно похоже - тогда уже поговорим, девочка.

Пройдемся по московским бульварам?

да, это по-сути было моим заданием в институте небольшим. просто очень интересно было, как оценят люди.
скоро эту тему разверну более ярко и красочно.
спасибо за мнения.

Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени

я очень рада, что мои старания не прошли даром и все таки проникли Вам в душу : ) Детский мир "осовременнят", сделают стеклянные потолки и полы, в общем то, по виду будет дйствительно напоминать ЦУМ. Но, как "подачку", все таки оставят этажи Детского мира. остальные же этажи действительно будут забиты магазинами, а так же там будут распологаться разнообразные кинозалы.

Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени

спасибо : )
а леденцы там были самые лучшие.