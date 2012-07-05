На сайте с 9 октября 2011
Пару лет хожу в Аштанга йога центр (yoga108.ru). В чем плюс? Из-за особенностей моего графика работы, я не могу посещать одну и ту же группу в определенный день недели. В "Аштанге" по абонементу можно прийти на любое занятие в любом из залов. Кроме того, редки отмены, нет необходимости созваниваться и уточнять, состоится ли занятие.
Минус? Рано или поздно становится скучно на занятиях для новичков. Несмотря на то, что они достаточно серьезно различаются по нагрузке.
Мне также крайне симпатична Y23. Но в данный момент я не знаю ни одного из инструкторов, ведущих занятия в Петербурге: www.yoga23.com/geo/teachers.
Пару лет хожу в Аштанга йога центр (yoga108.ru). В чем плюс? Из-за особенностей моего графика работы, я не могу посещать одну и ту же группу в определенный день недели. В "Аштанге" по абонементу можно прийти на любое занятие в любом из залов. Кроме того, редки отмены, нет необходимости созваниваться и уточнять, состоится ли занятие.
Минус? Рано или поздно становится скучно на занятиях для новичков. Несмотря на то, что они достаточно серьезно различаются по нагрузке.
Мне также крайне симпатична Y23. Но в данный момент я не знаю ни одного из инструкторов, ведущих занятия в Петербурге: www.yoga23.com/geo/teachers.