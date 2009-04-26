Marina Marina
На сайте с 4 марта 2009
Домашний пирог
а у меня духовки нет. не будет пирогов. эх
Барселона – город мечта
красивые фотографии, архитектура Гауди отдельная длинная история, мне показалось очень мало информации, хотелось бы больше, ведь Барселона прекрасный город, о котором можно многое рассказать, хороший пост
Крыша Европы
спокойное, может даже через чур, но от того не менее притягательное.
Барселона – город мечта
Да, действительно, рассказать можно много. Только тогда это будет ну оооочень большой пост)
Домашний пирог
досадно
досадно
ну, можно оладушки сделать...
честно, я его люблю, жаль только готовить не умею