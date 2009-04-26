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MM

Marina Marina

На сайте с 4 марта 2009

Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
Самый популярный телеповар планеты!

честно, я его люблю, жаль только готовить не умею

Домашний пирог

а у меня духовки нет. не будет пирогов. эх

Барселона – город мечта

красивые фотографии, архитектура Гауди отдельная длинная история, мне показалось очень мало информации, хотелось бы больше, ведь Барселона прекрасный город, о котором можно многое рассказать, хороший пост

Крыша Европы

спокойное, может даже через чур, но от того не менее притягательное.

Барселона – город мечта

Да, действительно, рассказать можно много. Только тогда это будет ну оооочень большой пост)

Домашний пирог

досадно
ну, можно оладушки сделать...