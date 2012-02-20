Маша Ворслав
На сайте с 5 марта 2009
Здорово, очень люблю эту сеть!
Люблю такие пироги, выглядят уютно и по-домашнему.
А можно еще с заварным кремом или со сливками делать, тоже здорово
Чтобы сухофрукты не оседали на дно, их обваливают в муке или крахмале. Попробуйте и с ягодами так.
Здорово!
Утром - стакан воды и овсяная каша на воде.
Или "Айран", но это если уж совсем приперло - больно он противный.
Спасибо за комментарии! Очень приятно читать, что все получается)
о, как раз гречневая мука простаивает. спасибо!)
у меня при 20 минутах они немного пересушились. зависит от самой духовки и толщины слоя
ой. ну если только детей изредка порадовать
Не жалко детей-то?
я же говорю - изредка. все лучше, чем еженедельно в макдаке есть
А в макдак детям нужно запрещать ходить
не, ягодки прям из варенья были, мы их от сиропа отделили просто.
изюм сухой легче был)
ванная красивая