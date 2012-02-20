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Маша Ворслав

На сайте с 5 марта 2009

Комментарии67
Темы0
Посты5
Коротко0
Квартира недели (Киев)

ванная красивая

На Тверском бульваре открылась новая кофейня

Здорово, очень люблю эту сеть!

Малиновый пирог с миндальным тестом

Люблю такие пироги, выглядят уютно и по-домашнему.
А можно еще с заварным кремом или со сливками делать, тоже здорово

"Это что за некие масонские знаки?!"

Чтобы сухофрукты не оседали на дно, их обваливают в муке или крахмале. Попробуйте и с ягодами так.

Новое место: «Лавка»

Здорово!

От заката до рассвета: советы московских барменов

Утром - стакан воды и овсяная каша на воде.
Или "Айран", но это если уж совсем приперло - больно он противный.

Шоколадные-прешоколадные пирожные

Спасибо за комментарии! Очень приятно читать, что все получается)

Гречневое печенье с шоколадом

о, как раз гречневая мука простаивает. спасибо!)

Шоколадные-прешоколадные пирожные

у меня при 20 минутах они немного пересушились. зависит от самой духовки и толщины слоя

How To Make Rainbow Cake

ой. ну если только детей изредка порадовать

How To Make Rainbow Cake

Не жалко детей-то?

How To Make Rainbow Cake

я же говорю - изредка. все лучше, чем еженедельно в макдаке есть

How To Make Rainbow Cake

А в макдак детям нужно запрещать ходить

"Это что за некие масонские знаки?!"

не, ягодки прям из варенья были, мы их от сиропа отделили просто.
изюм сухой легче был)

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