Артур
На сайте с 16 марта 2009
чето в макдак захотелось
фото не хватает
аххаахах
во что превлащаеться лам!
спасибо
отличный рецепт
но я бы разогрел духовку градусов до 220 минимум xDDD
а где же готический с гробом??
шотландская водка НИЧТО по сравнению с нашей водкой!
аа вобще много вкуснятины ради которой стоит косить бабло ))
cам чуть не п*зданул очки но вовремя остановился и решил что слишком это низко и теперь читая пост горд за себя и брагодарен родителям за воспитание
однозначно!
глупость какая.
Я работаю над этим - шо-то дрянь какая-то происходит)
ООО
шикарно))
Хонда конечно не Веспа, но тоже ,та еще "дрянь" xDD
подтяжки и шлем очень сочетаются
Все дилерские новые веспочки о 50 кубах в россии - 2х тактные.
А без 4х тактов в такой длительной поездке тяжеловато было бы.
ну а на большее, чем 50 кубов веспы в тот момент денег не было, да и без прав категории А не хотелось так далеко ехать и рисковать мопедом.
Так что на тот момент это был единственно возможный для меня вариант, хоть и компромиссный)
Хоть когда-нибудь не хотелось?)
Зайти в макдак пожрать самое то, и обязательно встретится там давно позабытый кентуля:)
ооо! ну что ты! оч крутые печеньки адики)
мдаа
мое с девушкой творчество просто ничто по сравнению с этим
http://www.lookatme.ru/flows/vyipechka/posts/64137-adidas-x-muka-x-cheese