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А

Артур

На сайте с 16 марта 2009

Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
Скушай акварельку

мдаа
мое с девушкой творчество просто ничто по сравнению с этим
http://www.lookatme.ru/flows/vyipechka/posts/64137-adidas-x-muka-x-cheese

Закон бутерброда

чето в макдак захотелось

На ретроскутере по Псковской области

фото не хватает

Чипсы чипсы

аххаахах
во что превлащаеться лам!

Окно в Европу

спасибо

Яблочно-морковный пирог

отличный рецепт
но я бы разогрел духовку градусов до 220 минимум xDDD

Необычные велосипеды и мотоциклы

а где же готический с гробом??

Самые дорогие продукты питания в мире

шотландская водка НИЧТО по сравнению с нашей водкой!
аа вобще много вкуснятины ради которой стоит косить бабло ))

А это я возьму бесплатно!

cам чуть не п*зданул очки но вовремя остановился и решил что слишком это низко и теперь читая пост горд за себя и брагодарен родителям за воспитание

А это я возьму бесплатно!

однозначно!

Самые дорогие продукты питания в мире

глупость какая.

На ретроскутере по Псковской области

Я работаю над этим - шо-то дрянь какая-то происходит)

На ретроскутере по Псковской области

ООО
шикарно))
Хонда конечно не Веспа, но тоже ,та еще "дрянь" xDD

На ретроскутере по Псковской области

подтяжки и шлем очень сочетаются

На ретроскутере по Псковской области

Все дилерские новые веспочки о 50 кубах в россии - 2х тактные.
А без 4х тактов в такой длительной поездке тяжеловато было бы.
ну а на большее, чем 50 кубов веспы в тот момент денег не было, да и без прав категории А не хотелось так далеко ехать и рисковать мопедом.
Так что на тот момент это был единственно возможный для меня вариант, хоть и компромиссный)

Закон бутерброда

Хоть когда-нибудь не хотелось?)
Зайти в макдак пожрать самое то, и обязательно встретится там давно позабытый кентуля:)

Скушай акварельку

ооо! ну что ты! оч крутые печеньки адики)