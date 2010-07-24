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VV

Valya Volkova

На сайте с 17 марта 2009

Комментарии12
Темы0
Посты2
Коротко0
Место вакантно: 12 новых профессий

а тайным покупателем весело работать

Под градусом: люди на пивном фестивале

fffuuu

Шоколадный мусс с клубникой

а он густой?

Пончики пилотировали

ооо божественные пончики)

Кругорама

http://www.lookatme.ru/flows/moskva/posts/50487-krgugovaya-panorama

Где в Москве приличный кофе на вынос?

да, пост отличный

Куда пойти работать, если тебя сократили

отличный пост

Skittles Vodka

ахаха
не кисни-на радуге зависни)))
первый раз вижу, обалдеть можно)))

МИСО СУП

ужасно пахнет он(

Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени

и правда, там были самые вкусные леденцы

Кругорама

не видела этот пост,хоть искала(
ну от повтора,думаю,никому хуже не стало

Шоколадный мусс с клубникой

не очень. при комнатной температуре быстро становится мягким.