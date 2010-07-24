Valya Volkova
На сайте с 17 марта 2009
Шоколадный мусс с клубникой
а он густой?
Пончики пилотировали
ооо божественные пончики)
Где в Москве приличный кофе на вынос?
да, пост отличный
Куда пойти работать, если тебя сократили
отличный пост
Skittles Vodka
ахаха
ахаха
не кисни-на радуге зависни)))
первый раз вижу, обалдеть можно)))
МИСО СУП
ужасно пахнет он(
Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени
и правда, там были самые вкусные леденцы
Кругорама
не видела этот пост,хоть искала(
не видела этот пост,хоть искала(
ну от повтора,думаю,никому хуже не стало
Шоколадный мусс с клубникой
не очень. при комнатной температуре быстро становится мягким.
а тайным покупателем весело работать