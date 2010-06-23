Юлия Сараева
На сайте с 18 марта 2009
В Москве появилась гигантская граффити-карта РФ
да, очень удобно!) правда надписей пока нет..
La rambla - живая улица Барселоны
за 20 минут моего пребывания в этом чудесном месте невозможно охватить всех возможных персонажей, вы же понимаете)
La rambla - живая улица Барселоны
завидую белой завистью)
La rambla - живая улица Барселоны
вы это видели?)
Реус: город, избалованный сиестой
представляете, не могу загрузить! бьюсь уже порядка 3-х часов, отсылаю письма в техподдержку и..ничего!(
Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»
Вот кое-что ещё о донатах:
Вот кое-что ещё о донатах:
http://moskvichka.f5.ru/post/237059
Или на дачу, ага))