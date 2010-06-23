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ЮС

Юлия Сараева

На сайте с 18 марта 2009

Комментарии12
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Посты6
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Футбольные автобусные остановки Москвы

Или на дачу, ага))

В Москве появилась гигантская граффити-карта РФ

да, очень удобно!) правда надписей пока нет..

La rambla - живая улица Барселоны

за 20 минут моего пребывания в этом чудесном месте невозможно охватить всех возможных персонажей, вы же понимаете)

La rambla - живая улица Барселоны

завидую белой завистью)

La rambla - живая улица Барселоны

вы это видели?)

Реус: город, избалованный сиестой

представляете, не могу загрузить! бьюсь уже порядка 3-х часов, отсылаю письма в техподдержку и..ничего!(

Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»

Вот кое-что ещё о донатах:
http://moskvichka.f5.ru/post/237059