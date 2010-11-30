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Marta Patrina

На сайте с 20 марта 2009

Комментарии13
Темы0
Посты1
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Lemon Curd

Тоже вчера приготовила! Изумительно. Спасибо!

Английское лакомство крамбл

+) Приготовила один раз по рецепту, а во второй уже другие фрукты положила. Одинаково вкусно получается=)
Большое спасибо за рецепт!

Малиновый торт

выглядит очень даже аппетитно+)
остановила свой выбор на втором рецепте и вот появился вопрос: сам пирог выпекать при какой температуре??? не хочу испортить такую красотень+)

Гулаб джамун

Дураки!!! ну и пусть калорийно!!! надо любить себя и потной, и жирной, и вонючей!!! +)
короче, жрите наздоровье!!!!

Мясо по-китайски в кисло-сладком соусе

=}

Мясо по-китайски в кисло-сладком соусе

+) на здоровье

Малиновый торт

Марта, в общем тут стандартная температура - 200-220 градусов. песочный корж лучше выложить фольгой и сверху насыпать фасоль - чтобы не поднялся и сохранилась форма "корзинки"