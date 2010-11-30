Marta Patrina
На сайте с 20 марта 2009
Английское лакомство крамбл
+) Приготовила один раз по рецепту, а во второй уже другие фрукты положила. Одинаково вкусно получается=)
+) Приготовила один раз по рецепту, а во второй уже другие фрукты положила. Одинаково вкусно получается=)
Большое спасибо за рецепт!
Малиновый торт
выглядит очень даже аппетитно+)
выглядит очень даже аппетитно+)
остановила свой выбор на втором рецепте и вот появился вопрос: сам пирог выпекать при какой температуре??? не хочу испортить такую красотень+)
Гулаб джамун
Дураки!!! ну и пусть калорийно!!! надо любить себя и потной, и жирной, и вонючей!!! +)
Дураки!!! ну и пусть калорийно!!! надо любить себя и потной, и жирной, и вонючей!!! +)
короче, жрите наздоровье!!!!
Мясо по-китайски в кисло-сладком соусе
+) на здоровье
Малиновый торт
Марта, в общем тут стандартная температура - 200-220 градусов. песочный корж лучше выложить фольгой и сверху насыпать фасоль - чтобы не поднялся и сохранилась форма "корзинки"
Тоже вчера приготовила! Изумительно. Спасибо!