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Сергей Поляков

На сайте с 22 марта 2009

Комментарии9
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Ваши lifestyle блоги

http://polyakusha.livejournal.com - мой блог про мои путешествия

Варшава, интересные места

Не хотите толп туристов - не ходите в Старый Город, а присмотритесь к районам севернее.

Интересный район вокруг Plac Zbawiciela, можете погулять там по улочкам - в каких-то моментах кажется, что это Париж или Барселона, а не Варшава. На самой площади есть отличное и дешевое место Charlotte Chleb I Wino (http://www.bistrocharlotte.com/).

Можете сходить в Политехнический университет (Politechnika) - внутри очень красиво. Рядом район с бывшим зданием Гестапо, где сейчас располагается польское Министерство Образование.

Если ближе к Старому Городу (куда, конечно, стоит зайти но лишь ненадолго - если вы не хотите толп туристов), то пройдитесь по улице Nowy Świat, пройдитесь мимо района с небоскребами и найдите один из домов Варшавского гетто.

Где в Хельсинки можно вкусно и бюджетно покушать?

В Ravintola Tori (http://www.ravintolatori.fi/punavuori/) лучшие в городе фрикадельки с брусничным соусом. Но не очень дешевые - около 13-15 евро за порцию. Там же вкусные бургеры - как обычные, так и вегетарианские.

Одно из самых бюджетных мест в городе - кебаб Barbarossa (Osoite:Yrjönkatu 29). Средняя цена - 5-6 евро. В меню - кебабы, фалафели и пицца. 

Пунш, как много в этом звуке!

Ну что же, будет чем заняться на выходных!

«Пепси» против «Кока-Колы»

Очень порадовали картинки.
А там где лотки кока-колы и пепси можно снимать летом в любом Российском городе)

ЧТО ТЫ ЕШЬ?

Очень здорово оформлено, идея нашла своё визуальное воплощение.

Где в Хельсинки можно вкусно и бюджетно покушать?

Спасибо! Про кебаб уже читала в интернете :)

Где в Хельсинки можно вкусно и бюджетно покушать?

там ещё в tori самая вкусная уха! большая порция за 10 евро, что для скандинавии ещё и дёшево