Сергей Поляков
На сайте с 22 марта 2009
Не хотите толп туристов - не ходите в Старый Город, а присмотритесь к районам севернее.
Интересный район вокруг Plac Zbawiciela, можете погулять там по улочкам - в каких-то моментах кажется, что это Париж или Барселона, а не Варшава. На самой площади есть отличное и дешевое место Charlotte Chleb I Wino (http://www.bistrocharlotte.com/).
Можете сходить в Политехнический университет (Politechnika) - внутри очень красиво. Рядом район с бывшим зданием Гестапо, где сейчас располагается польское Министерство Образование.
Если ближе к Старому Городу (куда, конечно, стоит зайти но лишь ненадолго - если вы не хотите толп туристов), то пройдитесь по улице Nowy Świat, пройдитесь мимо района с небоскребами и найдите один из домов Варшавского гетто.
В Ravintola Tori (http://www.ravintolatori.fi/punavuori/) лучшие в городе фрикадельки с брусничным соусом. Но не очень дешевые - около 13-15 евро за порцию. Там же вкусные бургеры - как обычные, так и вегетарианские.
Одно из самых бюджетных мест в городе - кебаб Barbarossa (Osoite:Yrjönkatu 29). Средняя цена - 5-6 евро. В меню - кебабы, фалафели и пицца.
Ну что же, будет чем заняться на выходных!
Очень порадовали картинки.
А там где лотки кока-колы и пепси можно снимать летом в любом Российском городе)
Очень здорово оформлено, идея нашла своё визуальное воплощение.
Спасибо! Про кебаб уже читала в интернете :)
там ещё в tori самая вкусная уха! большая порция за 10 евро, что для скандинавии ещё и дёшево
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