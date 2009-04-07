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Ваня Ронин

На сайте с 26 марта 2009

Комментарии51
Темы0
Посты4
Коротко0
Неделя в Голландии

город будто игрушечный.

Амстердам. Кофешоппинг

vodka shop просто отвратителен. завитушки. розовый цвет.

Банано-шокаладные маффины

Только вчера был пост, про то,что бананы с молоком в пищу нельзя)

с таким рецептом,хоть кафе открывай.

Волосатая сосиска

Название поста в первую секунду родило тысячу странных фантазий

волосатая сосиска. боже.

Пасхальный Кулич

Девочки только худеть к лету собрались, а тут кулечи эти. Закон подлости!

Китайский кролик с овощами и арахисом

фотографии - несоизмеримое достоинство поста)

и аппетит и настроение вверх.

Петербургское метро, от и до!

Автово + кировский завод + нарвская - станции произведения искусства. На автово даже колонны с хрусталем. Бывает еду на учебу, а внутри экскурсии для иностранцев.

Петербургское метро, от и до!

кировский завод это круто!
оч красивая станция!

Петербургское метро, от и до!

да и вообще красная ветка самая красивая

Петербургское метро, от и до!

тогда умели красату делать!

а сейчас, эта новая Волковская полный отстой

Волосатая сосиска

особенно вместе с вступлением
"Раньше я не знала, чем удивить гостей, пока не наткнулась в инете на вот эту замечательную вещь! Волосатая сосиска:проткнуть . . ." и дальше текст исчезает...

Банано-шокаладные маффины

А как же йогурты банановые, молочные) Ну это же выпечка, а не в сыром виде.

Банано-шокаладные маффины
комментарий удалён
Банано-шокаладные маффины

вы вдоволь поругали по этому поводу в том посте. но решили единогласно - что никакой запрет настоящих бананоедоков не остановит.

Банано-шокаладные маффины

мы вдоволь поругались.*

Банано-шокаладные маффины

вот-вот. именно так. и тут вот - молоко с бананом смешать.

Банано-шокаладные маффины

А если еще подумать, что у нас в желудках за день смашивается...То бананы с молоком еще ничего страшного)))

Банано-шокаладные маффины

фуф...отлегло!

Амстердам. Кофешоппинг

лебедев? тёма?))

Амстердам. Кофешоппинг

инкогнито раскрыто!

Амстердам. Кофешоппинг
комментарий удалён
Неделя в Голландии

это потому что эффект tilt-shift photography присутствует

Неделя в Голландии

вы что-то путаете

Неделя в Голландии

точно путает!

Неделя в Голландии

http://www.flickr.com/photos/27521924@N04/3048118351/
вот тилт шифт,а здесь ничего такого нет)

Банано-шокаладные маффины

а что за пост про банаы с молоком??
можно ссылку?

Банано-шокаладные маффины

http://www.lookatme.ru/flows/zdorovyiy-obraz-zhizni/posts/63374-kak-zhe-vse-taki-pravilno-pitatsya