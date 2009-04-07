Ваня Ронин
На сайте с 26 марта 2009
vodka shop просто отвратителен. завитушки. розовый цвет.
Только вчера был пост, про то,что бананы с молоком в пищу нельзя)
с таким рецептом,хоть кафе открывай.
Название поста в первую секунду родило тысячу странных фантазий
волосатая сосиска. боже.
Девочки только худеть к лету собрались, а тут кулечи эти. Закон подлости!
фотографии - несоизмеримое достоинство поста)
и аппетит и настроение вверх.
Автово + кировский завод + нарвская - станции произведения искусства. На автово даже колонны с хрусталем. Бывает еду на учебу, а внутри экскурсии для иностранцев.
кировский завод это круто!
оч красивая станция!
да и вообще красная ветка самая красивая
тогда умели красату делать!
а сейчас, эта новая Волковская полный отстой
особенно вместе с вступлением
"Раньше я не знала, чем удивить гостей, пока не наткнулась в инете на вот эту замечательную вещь! Волосатая сосиска:проткнуть . . ." и дальше текст исчезает...
А как же йогурты банановые, молочные) Ну это же выпечка, а не в сыром виде.
вы вдоволь поругали по этому поводу в том посте. но решили единогласно - что никакой запрет настоящих бананоедоков не остановит.
мы вдоволь поругались.*
вот-вот. именно так. и тут вот - молоко с бананом смешать.
А если еще подумать, что у нас в желудках за день смашивается...То бананы с молоком еще ничего страшного)))
фуф...отлегло!
лебедев? тёма?))
инкогнито раскрыто!
это потому что эффект tilt-shift photography присутствует
вы что-то путаете
точно путает!
http://www.flickr.com/photos/27521924@N04/3048118351/
вот тилт шифт,а здесь ничего такого нет)
а что за пост про банаы с молоком??
можно ссылку?
город будто игрушечный.