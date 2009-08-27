Анна
На сайте с 27 марта 2009
Дума
Я редко бываю где-то, но "Дума" - в фаворитах, когда хочется уютно и не многолюдно. - наверное, за счет не оч. больших площадей.
Я редко бываю где-то, но "Дума" - в фаворитах, когда хочется уютно и не многолюдно. - наверное, за счет не оч. больших площадей.
изначально - она просто рядом с моим факультетом) и даже теперь, когда я факультет уже закончила, прихожу в ДУМУ, и кто-нибудь знакомый все равно нет-нет, да и промелькнет.
не знаю насчет обслуживания...... я не заметила каких-то накладок)
RED bull&RUSПУБЛИКА: прощальная вечеринка
а коллекции TEREXOV можно всегда купить в бутике TEREXOV на 2ой Брестской 19\18 ;)
побольше бы фотографий именно этих удивительных\потрясающих изделий и поменьше фото интерьера. интерьер мил, это правда, но главное же в шоу-руме, все же, вещи. разве нет?