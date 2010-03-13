ольга ольга
На сайте с 27 марта 2009
пончик ты мой! мммммммм
и в мою парадную..
Джейми обиделся, но виду не подал)
Не за что! Рада буду, если пригодится!
фотография рецепта из журнала, сгиб страницы наводит на мысль)
ах вот почему все магазины из Смоленского съезжали.. а все думали кризис..)
1. Наконец-то на Савушкина будет метро!! Ура.
2. Раньше метро не любила,но после того, как пришлось ездить в московском, уверена - наше лучше!
3. Самая любимая станция - родная Достоевская и верх желтой, теперь фиолетовой линии.
4. Спасибо за старые схемы метро! Никогда не знала, что вместо Приморской планировалось метро О.Декабристов, вместо Пионерской - Богатырский пр... Также поразили М.Дачное и Интернационала.
В субботу с меня тот самый суп :) TBC
Главное чтоб не Юля Высоцкая... Джейми бы точно обиделся. Слышал она снимает свою передачу по его лицензии.
она вроде и так все с него скопировала, разве нет?
"Лицензия" именно это и подразумевает.))) Но она раздражает меня своей суетой. Другое дело Джейми.)
я просто неправильно поняла. показалось, что снимает новую)
Гений и злодейство.
К слову сказать.. скачал с одного из торрент-сайта 25 гигов передач Джейми Оливера. Книга - это не то...
я ему, конечно, симпатизирую, но не настолько..)
но шорты все-таки мне понравились!