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ОО

ольга ольга

На сайте с 27 марта 2009

Комментарии23
Темы0
Посты1
Коротко0
Спасибо за покупку!

но шорты все-таки мне понравились!

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

пончик ты мой! мммммммм

ГАЛЕРЕЯ В ПАРАДНОЙ В САМОМ ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

и в мою парадную..

Лингвини с креветками в соусе из томатов

Джейми обиделся, но виду не подал)

Лингвини с креветками в соусе из томатов

Не за что! Рада буду, если пригодится!

Суп-крем из спаржи

фотография рецепта из журнала, сгиб страницы наводит на мысль)

RED bull&RUSПУБЛИКА: прощальная вечеринка

ах вот почему все магазины из Смоленского съезжали.. а все думали кризис..)

Петербургское метро, от и до!

1. Наконец-то на Савушкина будет метро!! Ура.
2. Раньше метро не любила,но после того, как пришлось ездить в московском, уверена - наше лучше!
3. Самая любимая станция - родная Достоевская и верх желтой, теперь фиолетовой линии.
4. Спасибо за старые схемы метро! Никогда не знала, что вместо Приморской планировалось метро О.Декабристов, вместо Пионерской - Богатырский пр... Также поразили М.Дачное и Интернационала.

Лингвини с креветками в соусе из томатов

В субботу с меня тот самый суп :) TBC

Лингвини с креветками в соусе из томатов

Главное чтоб не Юля Высоцкая... Джейми бы точно обиделся. Слышал она снимает свою передачу по его лицензии.

Лингвини с креветками в соусе из томатов

она вроде и так все с него скопировала, разве нет?

Лингвини с креветками в соусе из томатов

"Лицензия" именно это и подразумевает.))) Но она раздражает меня своей суетой. Другое дело Джейми.)

Лингвини с креветками в соусе из томатов

я просто неправильно поняла. показалось, что снимает новую)

Лингвини с креветками в соусе из томатов

Джейми vs Юлия)

Лингвини с креветками в соусе из томатов

Гений и злодейство.
К слову сказать.. скачал с одного из торрент-сайта 25 гигов передач Джейми Оливера. Книга - это не то...

Лингвини с креветками в соусе из томатов

я ему, конечно, симпатизирую, но не настолько..)