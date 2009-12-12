алена елгаева
На сайте с 30 марта 2009
для меня вообще очень странно всё это звучит. история в смысле. насколько я в этом вопросе подкована - рис раньше (я имею ввиду эпоху эдо-мэйдзи-тайсё примерно) был доступен очень ограниченному количеству людей. плохо представляю, чем питались остальные - но вот рис ели богачи как раз.
и история возникновения нааамного длинней. изначально рыбу оставляли на несколько месяцев под прессом, она бродила, и лишь потом ее ели.
а сто лет назад какой-то повар, имени не вспомню, стал подавать сырым это всё. и естесно уже с васаби и имбирем, иначе диареи не избежать=)) ну и потом пошло-поехало, в токио один стиль приготовления, который распространился и видоизменился по миру. и еще в осаке вроде, в кенсай.
не знаю. при взгляде на топ имэдж, не расрывая пост, решила что личинки какие-то. здесь на фотках аппетитно выглядит, ела вроде даже когда-то, не помню.
ммм...хотя может так и надо. зато мне видно было без взгляда на профайл автора, что это Вы запостили) авторское начало)))
а почему Вы всегда начинаете "здесь, в Катманду/Пекине/Новой Зеландии" ???
Посты очень интересные, но начало хочется пропустить сразу.
А почему вы спрашиваете?
просто я читала заметки еще в контакте. их ок 70 там, и все начинаются с одной фразы) рассказы интересные, но....) все не осилила, потому что кажется сначала, что одно и то дже в 10й раз читаешь) несмотря на то что опыт иммиграции в НЗ для меня оч интересен. а уж путешествия и тем более. тем более круто, что рассказываете не про "домик такой, домик сякой", а про реально интересные вещи. как-то так
Формат-с.
В http://stas-kulesh.livejournal.com больше 1000 постов начинаются с этой фразы. Больше 4500 читателей по этому поводу ок, хоть каждый день человек по десять подписываются и отписываются. Всем не угодишь.
теперь и я люблю Вас за эту фразу )
..ну и за то, что после нее ))
возможно, благодаря вам мечты некоторых превращаются уже в планы...
и еще мааленькое уточнение:
рыба не бродила, а ее таким образом консервировали! Смешивали кусочки рыбы с солью и рисом и клали под пресс. Вообще в Японию этот способ пришел только в VII веке из Южной Азии.
Начали готовить суши в XVII веке, но только в XIX они приобрели нынешний вид.
а где находится "кенсай"?
а то я только знаю Кансай и знаю, что "кенсай" - это др. японский меч..
ах, это в районе Осаки, Нары ...
Ну:) тем не менее, что бы там с этой рыбой не делали-она бродила.:) а насчет осаки- 1 у меня по-японскому тройка:) 2 у нас преподы даже по-разному называют. Токио же тоже не токё говорим. Хотя с другой стороны в японском тоже кан-сай. Не знаю вобщем.
о том и пост. ну, отчасти