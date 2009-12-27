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MA

Maria Adriatique

На сайте с 30 марта 2009

Комментарии54
Темы0
Посты1
Коротко0
С новым годом, хипстеры!

сдвиг по фазе
безмерная жажда наживы поглощает людей

*лицо* города такими темпами будет скоро утеряно совсем
город-одна большая вечная стройка
уже пропадают воспоминания,когда я видела Москву целостной, а не разрытой везде и всюду с воздвигающимися уродскими зданиями

ЧТО в головах людей происходит, ЧТООООООООООООООООО?????????7!!!!!!!!!

Весело и вкусно: корпоратив Independent Media

на корпоративах открываются истинные лица коллег)главное, чтобы людям весело было,да

Настоящий Lemon Tart

оххххххх

Рождественские ярмарки Европы

отвезите меня к елкам и пряникам)

Флоренция глазами Мартина Вильмсена

не подскажите, на 8 фото название отеля?

Флоренция глазами Мартина Вильмсена

на 8 фото, не подскажите, название отеля?

TravelGuide: Вена

Аристократический город

так приятно смотреть, когда в кафе за соседними столиками сидят пенсионеры...аккуратные, опрятные..наслаждаются жизнью...

нет в жителях нервозности...помогут, расскажут

ехали на трамвае и не было мелочи на билеты, у всех спросила, никто разменять не мог, пошла тогда к водителю трамвая объяснить ситуацию и попросить у него разменять деньги, так он разрешил бесплатно проехать, а на следующей остановке женщина с коляской собралась выходить, так водитель пулей вылетел из своей кабинки, чтобы спустить самому коляску...

Японские профитроли в центре Москвы

спасибо за информацию!
обожаюзаварной крем))

Грандиозное официальное открытие Lucky bar в Москве

можно и фотографии добавить.......

Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my)

как я их люблюююю

крестная раньше по праздникам готовила, все застолье для меня превращалось в ожидание десерта=))

спасибо за этот пост и про имбирных человечков! (тоже их фанат)

Грандиозное официальное открытие Lucky bar в Москве

не знаю как это просто сделать,почему-то не получается

TravelGuide: Вена

это точно. нам каждый по полчаса объяснял как дойти туда-то и туда-то.

Флоренция глазами Мартина Вильмсена

Сейчас отпишу Мартину, спрошу.

Флоренция глазами Мартина Вильмсена

Я так понимаю это один из номеров в Hotel Martelli, www.hotelmartelli.com
Но Мартин сказал, что у них не все комнаты такие,надо узнавать...

Флоренция глазами Мартина Вильмсена

спасибо большое!

Рождественские ярмарки Европы

и меня

Рождественские ярмарки Европы

в этом году афиша делает рождественскую ярмарку

Рождественские ярмарки Европы

где?

Рождественские ярмарки Европы

главное, чтобы они не сделали плату за вход на эту ярмарку 700 рублей))

Рождественские ярмарки Европы

намекаете как на Пикнике?)

Рождественские ярмарки Европы

да да) вход free

Весело и вкусно: корпоратив Independent Media

и что бы потом - не стыдно))

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