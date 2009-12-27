Maria Adriatique
На сайте с 30 марта 2009
на корпоративах открываются истинные лица коллег)главное, чтобы людям весело было,да
оххххххх
отвезите меня к елкам и пряникам)
не подскажите, на 8 фото название отеля?
на 8 фото, не подскажите, название отеля?
Аристократический город
так приятно смотреть, когда в кафе за соседними столиками сидят пенсионеры...аккуратные, опрятные..наслаждаются жизнью...
нет в жителях нервозности...помогут, расскажут
ехали на трамвае и не было мелочи на билеты, у всех спросила, никто разменять не мог, пошла тогда к водителю трамвая объяснить ситуацию и попросить у него разменять деньги, так он разрешил бесплатно проехать, а на следующей остановке женщина с коляской собралась выходить, так водитель пулей вылетел из своей кабинки, чтобы спустить самому коляску...
спасибо за информацию!
обожаюзаварной крем))
можно и фотографии добавить.......
как я их люблюююю
крестная раньше по праздникам готовила, все застолье для меня превращалось в ожидание десерта=))
спасибо за этот пост и про имбирных человечков! (тоже их фанат)
не знаю как это просто сделать,почему-то не получается
это точно. нам каждый по полчаса объяснял как дойти туда-то и туда-то.
Сейчас отпишу Мартину, спрошу.
Я так понимаю это один из номеров в Hotel Martelli, www.hotelmartelli.com
Но Мартин сказал, что у них не все комнаты такие,надо узнавать...
спасибо большое!
в этом году афиша делает рождественскую ярмарку
главное, чтобы они не сделали плату за вход на эту ярмарку 700 рублей))
намекаете как на Пикнике?)
да да) вход free
и что бы потом - не стыдно))
сдвиг по фазе
безмерная жажда наживы поглощает людей
*лицо* города такими темпами будет скоро утеряно совсем
город-одна большая вечная стройка
уже пропадают воспоминания,когда я видела Москву целостной, а не разрытой везде и всюду с воздвигающимися уродскими зданиями
ЧТО в головах людей происходит, ЧТООООООООООООООООО?????????7!!!!!!!!!