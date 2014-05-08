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СО

Сима Ореханов

На сайте с 28 февраля 2012

Комментарии21Темы2Посты61
Коротко0
В московском метро появилась первая зона досмотра

Ребят, ну вы чего, на Охотном ряду такая уже полгода.

Как снять дачу на лето

Блин, ребят, как вы такой текст выпустили? Его кто-нибудь вообще читал из редакции?

"Набор параметров не ограничен, как всегда в случае с дорогой недвижимостью: большие парковки, винные погреба, зимние сады, каминные залы, библиотеки и кабинеты, тренажёрные залы, сауны и огромные бассейны в таких домах отнюдь не редкость" - wtf?

Новое место: Мультибренд Wood Wood

All Saints - относительно качественный и дорогой масс-маркет? Если сравнить цены московского All Saints и среднюю зарплату по стране, звучит как издевка

Новое место: Лавка «Хамон и вино»

Цены более адекватные, чем можно было ожидать

Выходные данные: Александр Уржанов о массовых увольнениях в СМИ

Да, насчет Коммерсанта, который замалчивает дело Pussy Riot, это и правда перегиб небольшой.

Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспорт

Алина, приобретая машину, вы приобретаете и тот факт, что вам ее будет некуда деть. Это нормально

Тротуары в центре Москвы оградят от машин

Именно что нужно ограничивать одних, тех кто на машинах и кого в сотни раз меньше, в пользу остальных

Свежая партия: Что будут делать районные депутаты

Это типа его фишка, что он ничего из себя не строит

Вещи недели: 9 толстовок с капюшоном

Как Садреева заминусовали)

Личный опыт: Зачем идти в муниципальный совет

А вы голосовали в Щукино? Странно

Свежая партия: Что будут делать районные депутаты

строить из себя и держаться на публике — разные вещи.
хотя повторюсь, главное — его поступки, за которыми уже пристально следит рунет :)

Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспорт

нет, это не нормально! на самом деле, при прохождении экспертизы проектов строительства жилых домов, ТЦ,офисов и т.д. есть определённые требования (по расчётным методикам) к количеству парковочных мест, но у нас за бабло проходят экспертизы и получают разрешения на строительство, закрывая глаза на этитребования - вот результат. Причина только жадность чиновников и застройщиков они лучше на эту площадь 2 дома впихнут, чем один с парковкой.

Выходные данные: Александр Уржанов о массовых увольнениях в СМИ

Чуть-чуть так.

Новое место: Мультибренд Wood Wood

Московский All Saints ненамного дороже британского.Отличие от цены с сайта в пределах 1000-1500, в отличии от многих других брендов.

Новое место: Мультибренд Wood Wood

На неделе там был. Висит пальто с английским ценником - 250 фунтов и с русским - 15000. Ровно 5000 разница

Новое место: Мультибренд Wood Wood

Да и зарплата у нас ненамного больше британской, средняя

Новое место: Мультибренд Wood Wood

враки.разница не 5000, а 3 тысячи.но вы согласитесь, что это единственный магазин в России и цены там в БОЛЬШИНСТВЕ случаев ненамного выше зарубежных цен.Покупатели переплачивают за эксклюзивные вещи, за которыми не надо ехать в Берлин, Париж или Лондон, а билет в эти города стоит уж явно больше 3 или 5 тысяч рублей( туда-обратно).

Новое место: Мультибренд Wood Wood

Покупают те, кто может себе это позволить.Уверяю вас,что рядовой сотрудник Цветного получает практически столько же сколько и любой сотрудник ТРЦ в Москве.

Новое место: Мультибренд Wood Wood

Ок, 3000, а не 5000. На прошлой неделе купил билет в Берлин туда-обратно за 3400. я именно что не хочу переплачивать за эксклюзивные вещи, а на разницу в цене лучше прогуляюсь по Унтер ден линден и зайду в тот же all saints на фридрихштрассе.

Новое место: Мультибренд Wood Wood

Рад за вас!Лучше в секонды зайдите там все намного эксклюзивней) и отличной поездки вам.

Новое место: Мультибренд Wood Wood

Причем тут вообще зарплата сотрудника Цветного? Я в целом про зп в РФ с САРКАЗМОМ.
Если магазин не может договориться низких ценах поставки или не хочет продавать по адекватным ценам данную марку. Будут покупать те кому не важна цена. Я же куплю в европейских магазинах через интернет, как и делал раньше.
Вот Фолк например в цветном по неплохим ценам, и YMC, закупаюсь там периодически.

Новое место: Мультибренд Wood Wood

20 процентов налога еще не забывайте. Получится 210 гдето фунтов

Новое место: Мультибренд Wood Wood

ок.

В московском метро появилась первая зона досмотра

Причем она там постоянно пищит, и 0 реакции от охраны..