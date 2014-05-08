Сима Ореханов
На сайте с 28 февраля 2012
Блин, ребят, как вы такой текст выпустили? Его кто-нибудь вообще читал из редакции?
"Набор параметров не ограничен, как всегда в случае с дорогой недвижимостью: большие парковки, винные погреба, зимние сады, каминные залы, библиотеки и кабинеты, тренажёрные залы, сауны и огромные бассейны в таких домах отнюдь не редкость" - wtf?
All Saints - относительно качественный и дорогой масс-маркет? Если сравнить цены московского All Saints и среднюю зарплату по стране, звучит как издевка
Цены более адекватные, чем можно было ожидать
Да, насчет Коммерсанта, который замалчивает дело Pussy Riot, это и правда перегиб небольшой.
Алина, приобретая машину, вы приобретаете и тот факт, что вам ее будет некуда деть. Это нормально
Именно что нужно ограничивать одних, тех кто на машинах и кого в сотни раз меньше, в пользу остальных
Это типа его фишка, что он ничего из себя не строит
Как Садреева заминусовали)
А вы голосовали в Щукино? Странно
строить из себя и держаться на публике — разные вещи.
хотя повторюсь, главное — его поступки, за которыми уже пристально следит рунет :)
нет, это не нормально! на самом деле, при прохождении экспертизы проектов строительства жилых домов, ТЦ,офисов и т.д. есть определённые требования (по расчётным методикам) к количеству парковочных мест, но у нас за бабло проходят экспертизы и получают разрешения на строительство, закрывая глаза на этитребования - вот результат. Причина только жадность чиновников и застройщиков они лучше на эту площадь 2 дома впихнут, чем один с парковкой.
Московский All Saints ненамного дороже британского.Отличие от цены с сайта в пределах 1000-1500, в отличии от многих других брендов.
На неделе там был. Висит пальто с английским ценником - 250 фунтов и с русским - 15000. Ровно 5000 разница
Да и зарплата у нас ненамного больше британской, средняя
враки.разница не 5000, а 3 тысячи.но вы согласитесь, что это единственный магазин в России и цены там в БОЛЬШИНСТВЕ случаев ненамного выше зарубежных цен.Покупатели переплачивают за эксклюзивные вещи, за которыми не надо ехать в Берлин, Париж или Лондон, а билет в эти города стоит уж явно больше 3 или 5 тысяч рублей( туда-обратно).
Покупают те, кто может себе это позволить.Уверяю вас,что рядовой сотрудник Цветного получает практически столько же сколько и любой сотрудник ТРЦ в Москве.
Ок, 3000, а не 5000. На прошлой неделе купил билет в Берлин туда-обратно за 3400. я именно что не хочу переплачивать за эксклюзивные вещи, а на разницу в цене лучше прогуляюсь по Унтер ден линден и зайду в тот же all saints на фридрихштрассе.
Рад за вас!Лучше в секонды зайдите там все намного эксклюзивней) и отличной поездки вам.
Причем тут вообще зарплата сотрудника Цветного? Я в целом про зп в РФ с САРКАЗМОМ.
Если магазин не может договориться низких ценах поставки или не хочет продавать по адекватным ценам данную марку. Будут покупать те кому не важна цена. Я же куплю в европейских магазинах через интернет, как и делал раньше.
Вот Фолк например в цветном по неплохим ценам, и YMC, закупаюсь там периодически.
20 процентов налога еще не забывайте. Получится 210 гдето фунтов
Причем она там постоянно пищит, и 0 реакции от охраны..
Ребят, ну вы чего, на Охотном ряду такая уже полгода.