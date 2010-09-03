Annie Hall
На сайте с 2 апреля 2009
а кто будет лечить всех этих творческих людей от депрессий, пьянства и наркомании?!
Я бы не сказала, что оставлять монеты вместо банкнот в США - это грубость. Например, покупая кофе за $ 1.25 в кофе шопах очень часто сдачу с двух долларов оставляют баристе, а этом именно 3 монеты по 25 центов каждая. Обиженных этим не видела.
Я бы пошла по любому, кроме первого - Пакистанского!
Конечно, ридеры - это удобно. А благодаря книжкам у большинства ныне 20-25 летних бывших школьников сколеоз. Но ведь в учебниках была так много замечательного: портреты писателей и ученых, которым можно пририсовать усы и пирсинг, шпаргалки, которые любезно написали и не потрудились стереть бывшие пользователи, фотографии всяких больных базедовой болезнью, которые непременно похожи на некоторых вполне себе здоровых одноклассников, рождающие шутки и поднимающие настроение посреди занудного урока, т.д.... А кто теперь будет бить друг друга по голове учебником в знак особых чувств?!
В этом была своя особая прелесть, никакой электронный дивайс этого не заменит, хоть это и функционально...
*Если есть желание потанцевать и утром проснуться бодрым, то я всегда рекомендую Лонг-айленд*
Это тот самый, который ice tea?! Шутите видимо! Да если он добротно и на славу сделан, после него не то, что танцевать, со стула на котором сидишь встать невозможно!!! :)))
Вы что в Москве за каппучино гранде платите около 12 долларов?! Сумасшедшие! Откуда такие цены?!
Полностью согласна с Паям Шарифи.
в конце больше просится buon appetito нежели guten appetit :) спасибо за рецепт...
Поддерживаю ОТ и ДО...
подожди, а кроме войн в чечне, которые начались изза Ш А Р И А Т А и правозглашения независимости от России,мусульман кавказа как-то удручают или используют их природные ресурсы? там просто хотят навести хоть маломальский порядок. во главе каждого такого субъекта сидит глава какого-нибудь уважаемого рода. а взрывы и т.д. и т.п. там происходят потому что другой уважаемый клан желает куска побольше. Это может читаться глупо, но правда в этом есть.. и так будет продолжаться. у них менталитет непонятный нам..
да у нас потому что все на голову не здоровы)
а к тому же эта Вика посещала в основном места подороже и погламурней
оттуда, что даже при таких ценах столов приходится ждать!
полностью поддерживаю замечание!
у парниши видимо алкостаж маловат, чтобы такие вещи советовать.
лонг айленд - это когда полнейший депресняк и хочется действительно ужраться и забыться, а не "желание потанцевать и утром проснуться бодрым".. насмешили..
один раз в жизни пробовала - такие помои пейте сами, уж лучше чистенького чего-либо и весело и не смертельно если дабл.
Макароны с котлетой и яблоки:)))