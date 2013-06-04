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ВВ

Владимир Вальдман

На сайте с 19 марта 2012

Комментарии27Темы6Посты1
Коротко0
Сделай хлам: Что горожане хранят в гаражах

Предлагаю в комментариях устроить аукцион на понравившиеся вещи.

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Во дворах Киева предлагают установить хлебные киоски

Хули Киевсовет будет решать, что у меня во дворе появиться должно? Дайте возможность приватизировать дворы совладельцам окружающих их домов, а они сами разберутся что там поставить надо.

Квартира недели (Киев)

Напольное деревянное покрытие и картина на стене. Слава, интересно, а что еще из использованых материалов или предметов интерьера произведено в Украине?

Киев: что вас больше всего раздражает на улицах города?

>>и летние площадки на пешеходных дорогах. особенно на Сагайдачного

София, а чем именно они вас разражают? 

Киев: что вас больше всего раздражает на улицах города?

>>у вас в Киеве тоже уродуют стены краской, причем часто - заплатками кислотных цветов, мало похожих на цвета самого здания?

Не замечал. Не исключаю, что такое практикуют, но точно не массово.

>>ужасные бордюры, мало того, что разваливающиеся на глазах, так еще и кислотные желто-зеленые.

Ужасные бордюры тоже сильно раздражают, но у нас их если красят, то только в желтый (парковаться нельзя) или белый цвета.

Цветочницы, к сожалению, тоже красят. Особенно любят этим заниматься ЖЕКи разукрашивая в 50 цветов сразу лавочки, цветочницы и детские площадки во дворах.

Киев: Логотип столицы

А можете подробней про спам рассказать? Что за сайт?

Киев: Логотип столицы

Простите, собор Василия Блаженного.

Киев: что вас больше всего раздражает на улицах города?

они занимают 2/3, а то и больше пешеходной зоны.летние площадки это хорошо, там можно выпить кофе и комфортно пообедать, но нужно же еще и оставлять пешеходам возможность пройти! и там курят, тоже некомфортно проходить мимо. (взгляд со стороны пешехода, а не посетителя)и вообще, у нас в городе много курят! 

Во дворах Киева предлагают установить хлебные киоски

А потом давайте приватизировать микрокварталы. После чего из Киева сделаем 58 маленьких городов. Зато каждый будет сам решать, что у него стоит во дворе.

Во дворах Киева предлагают установить хлебные киоски

Саша, именно в эту сторону идет процесс в Штатах.

Во дворах Киева предлагают установить хлебные киоски

Ты про сепаратизм отдельных штатов?

Во дворах Киева предлагают установить хлебные киоски

Нет, я про приватизацию кварталов/районов.

Во дворах Киева предлагают установить хлебные киоски

В том, как будет выглядеть двор и что в нем будет заинтересованы исключительно только владельцы домов/квартир вокруг него. С одной стороны, только они им пользуются, с другой — от его состояния зависит стоимость их недвижимости и её аренды.

Поскольку сейчас земля под домом и придомовая территория не принадлежит владельцем многоквартирных домов, которые на ней стоят, у них нет стимулов вкладывать в неё свои ресурсы (деньги, силы и т.д.).

Конечно, должны быть определенные ограничения на то, что можно строить у себя во дворах. В первую очередь в целях безопасноти.

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