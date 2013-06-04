Владимир Вальдман
На сайте с 19 марта 2012
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Хули Киевсовет будет решать, что у меня во дворе появиться должно? Дайте возможность приватизировать дворы совладельцам окружающих их домов, а они сами разберутся что там поставить надо.
Напольное деревянное покрытие и картина на стене. Слава, интересно, а что еще из использованых материалов или предметов интерьера произведено в Украине?
>>и летние площадки на пешеходных дорогах. особенно на Сагайдачного
София, а чем именно они вас разражают?
>>у вас в Киеве тоже уродуют стены краской, причем часто - заплатками кислотных цветов, мало похожих на цвета самого здания?
Не замечал. Не исключаю, что такое практикуют, но точно не массово.
>>ужасные бордюры, мало того, что разваливающиеся на глазах, так еще и кислотные желто-зеленые.
Ужасные бордюры тоже сильно раздражают, но у нас их если красят, то только в желтый (парковаться нельзя) или белый цвета.
Цветочницы, к сожалению, тоже красят. Особенно любят этим заниматься ЖЕКи разукрашивая в 50 цветов сразу лавочки, цветочницы и детские площадки во дворах.
А можете подробней про спам рассказать? Что за сайт?
Простите, собор Василия Блаженного.
они занимают 2/3, а то и больше пешеходной зоны.летние площадки это хорошо, там можно выпить кофе и комфортно пообедать, но нужно же еще и оставлять пешеходам возможность пройти! и там курят, тоже некомфортно проходить мимо. (взгляд со стороны пешехода, а не посетителя)и вообще, у нас в городе много курят!
А потом давайте приватизировать микрокварталы. После чего из Киева сделаем 58 маленьких городов. Зато каждый будет сам решать, что у него стоит во дворе.
Саша, именно в эту сторону идет процесс в Штатах.
Ты про сепаратизм отдельных штатов?
Нет, я про приватизацию кварталов/районов.
В том, как будет выглядеть двор и что в нем будет заинтересованы исключительно только владельцы домов/квартир вокруг него. С одной стороны, только они им пользуются, с другой — от его состояния зависит стоимость их недвижимости и её аренды.
Поскольку сейчас земля под домом и придомовая территория не принадлежит владельцем многоквартирных домов, которые на ней стоят, у них нет стимулов вкладывать в неё свои ресурсы (деньги, силы и т.д.).
Конечно, должны быть определенные ограничения на то, что можно строить у себя во дворах. В первую очередь в целях безопасноти.
Предлагаю в комментариях устроить аукцион на понравившиеся вещи.