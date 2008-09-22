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ArteFakte

На сайте с 13 октября 2007

Комментарии55
Темы0
Посты5
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Люди как Люди

Место хорошее, пост фиговый.

Правда, для может оно и лучше – меньше народу, больше места.)

ZOOM cafe

судя по тексту, ординарная кафешка. или пост не раскрывает каких-то уникальностей места. в общем, не потянуло туда.

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ

да, для этого провального на мой взгляд магазина, это хороший маркетинговый ход

Говорит «Солянка»

Если один хороший вечер превратить в два или в три, то количество «не попавших» снизится, хотя на очередь это и не повлияет. )))

Овощ овощу рознь

Вот оно, блин, высокое искусство. )))

Занимательная морфология

Отличная статья, которая сама по себе является предметом «занимательно-морфологического» анализа, ибо базируется на одном замечательном термине, которое так же младые сеттеры внесли в наш язык, а именно – слово «тренд».

Это слово давно потеряло свое первичное значение и обросло массой новых смыслов, многие из которых несколько друг другу противоречат.

Однако, в рамках данного морфологического разбора, можно сказать, что и МОДА, и РУСКИ-БИТ являются лишь блеклой тенью этого могучего понятия, незримо стоящего за их спинами и умело управляющего каждым из их движений. И данная стстья лишнее тому подтверждение – писать о МОДА и РУСКИ-БИТ, значит быть trandly. )

Говорит «Солянка»

думаю, такое же количество людей придет и два и три раза в месяц)

Говорит «Солянка»

когда Idle проходили раз в неделю никаких давок и очередей не было!

Говорит «Солянка»

ну вообще да… хотя с того момента аудитория все же расширилась. ну и мистер уазо популярный все-таки персонаж

Говорит «Солянка»

ошибаетесь. впревые в новейшей истории «пропаганды» перед ее входом, на златоустинском выстраивались очереди аж до соседнего заведения с названием «бурбон».

Говорит «Солянка»

я был на трёх Айдлах и не видел никаких очередей! может быть на первых 2-х вечеринках они и были не спорю, но потом то всё стало нормально! ;)

Говорит «Солянка»

трех? первых двух? вечеринки проходили каждую неделю с начала марта по конец июня и было их около 20-ти.

Говорит «Солянка»

я знаю, я был на трёх, ну может даже на четырёх(не первых ес-но). но очередей не помню, реально! :))))

Говорит «Солянка»

как это не было? были и у пропки всегда очереди. просто это была одна цивильная очередь, а не давка, как в час-пик. и если сравнивать, солянка бесспорно «раскрученней» пропки. как бы этого многим не хотелось. вот и результат.

Говорит «Солянка»

в то время на айдл приходило в сотни раз меньше людей )

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ

Откуда такие данные? )))

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ

собственное мнение и комментарии множества знакомых посетителей Винзавода, как отклик на оформление и товарно-ассортиментный ряд (не экономические показатели)

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ

Скажу одно: образы посетителя винзавода и нашего клиента сильно разнятся )

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ

То есть «те кто ходит на винзавод = не ваши клиенты = не ваши клиенты будут сидеть в кафе в вашем магазине». Забавно. ))) Ну, тогда вам и кафе не поможет. )))

Если учесть, что ЦА Лукэтми = ЦА Винзавода, то кто же ваши клиенты? Юзеры Дамочка.ру?)))

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ

и ЦА Винзавода, и ЦА Лукэтми очень неоднородна. Так что не будем равнять всех под одну гребенку, ок?

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ

Ну, я-то это прекрасно знаю. Потому и был удивлен Вашему безапелляционному утверждению. ))

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ

выводы, сделанные на основе наблюдений за мероприятием «Ночь галерей» ))

ZOOM cafe

ну а например тогда достойные места у нас где?!

ZOOM cafe

«у вас» это где? ))) book-кафе, пироги, нейтральная территория… …много чего интересного есть «у нас»

ZOOM cafe

у нас – это в питере

про питер речь идет

ZOOM cafe
комментарий удалён
ZOOM cafe

а что интересного в нейтральной территории? да и сколько уже можно в сети огов сидеть вообще))

ZOOM cafe

да, ничего особенного. Как и в описываемом. )))