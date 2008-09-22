ArteFakte
На сайте с 13 октября 2007
судя по тексту, ординарная кафешка. или пост не раскрывает каких-то уникальностей места. в общем, не потянуло туда.
да, для этого провального на мой взгляд магазина, это хороший маркетинговый ход
Если один хороший вечер превратить в два или в три, то количество «не попавших» снизится, хотя на очередь это и не повлияет. )))
Вот оно, блин, высокое искусство. )))
Отличная статья, которая сама по себе является предметом «занимательно-морфологического» анализа, ибо базируется на одном замечательном термине, которое так же младые сеттеры внесли в наш язык, а именно – слово «тренд».
Это слово давно потеряло свое первичное значение и обросло массой новых смыслов, многие из которых несколько друг другу противоречат.
Однако, в рамках данного морфологического разбора, можно сказать, что и МОДА, и РУСКИ-БИТ являются лишь блеклой тенью этого могучего понятия, незримо стоящего за их спинами и умело управляющего каждым из их движений. И данная стстья лишнее тому подтверждение – писать о МОДА и РУСКИ-БИТ, значит быть trandly. )
думаю, такое же количество людей придет и два и три раза в месяц)
когда Idle проходили раз в неделю никаких давок и очередей не было!
ну вообще да… хотя с того момента аудитория все же расширилась. ну и мистер уазо популярный все-таки персонаж
ошибаетесь. впревые в новейшей истории «пропаганды» перед ее входом, на златоустинском выстраивались очереди аж до соседнего заведения с названием «бурбон».
я был на трёх Айдлах и не видел никаких очередей! может быть на первых 2-х вечеринках они и были не спорю, но потом то всё стало нормально! ;)
трех? первых двух? вечеринки проходили каждую неделю с начала марта по конец июня и было их около 20-ти.
я знаю, я был на трёх, ну может даже на четырёх(не первых ес-но). но очередей не помню, реально! :))))
как это не было? были и у пропки всегда очереди. просто это была одна цивильная очередь, а не давка, как в час-пик. и если сравнивать, солянка бесспорно «раскрученней» пропки. как бы этого многим не хотелось. вот и результат.
в то время на айдл приходило в сотни раз меньше людей )
Откуда такие данные? )))
собственное мнение и комментарии множества знакомых посетителей Винзавода, как отклик на оформление и товарно-ассортиментный ряд (не экономические показатели)
Скажу одно: образы посетителя винзавода и нашего клиента сильно разнятся )
То есть «те кто ходит на винзавод = не ваши клиенты = не ваши клиенты будут сидеть в кафе в вашем магазине». Забавно. ))) Ну, тогда вам и кафе не поможет. )))
Если учесть, что ЦА Лукэтми = ЦА Винзавода, то кто же ваши клиенты? Юзеры Дамочка.ру?)))
и ЦА Винзавода, и ЦА Лукэтми очень неоднородна. Так что не будем равнять всех под одну гребенку, ок?
Ну, я-то это прекрасно знаю. Потому и был удивлен Вашему безапелляционному утверждению. ))
выводы, сделанные на основе наблюдений за мероприятием «Ночь галерей» ))
ну а например тогда достойные места у нас где?!
«у вас» это где? ))) book-кафе, пироги, нейтральная территория… …много чего интересного есть «у нас»
у нас – это в питере
про питер речь идет
а что интересного в нейтральной территории? да и сколько уже можно в сети огов сидеть вообще))
да, ничего особенного. Как и в описываемом. )))
Место хорошее, пост фиговый.
Правда, для может оно и лучше – меньше народу, больше места.)