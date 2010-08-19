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Анастасия Брумлоу

На сайте с 12 апреля 2009

Комментарии3
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Посты1
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Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу

смысл этой затеи немного размыт. 2 с половиной дня на поезде? есть и автобусные туры с остановкой в отеле, цена будет похожа. тем более поезд едет не по самым красивым местам европы, вдоль трассы.. незнаю как даже раегировать если узнаю Цену на это путешествие )

Поцелуй из Брюсселя(Aristocratic Brussel)

ну ты и приготовь из баночки, в магазине выбор большой.

Печенье моей мамы

у меня нет духовки(

Печенье моей мамы

значит нужно найти друга с духовкой) и претендовать на нее, обещая печенье )))