Анастасия Брумлоу
На сайте с 12 апреля 2009
Поцелуй из Брюсселя(Aristocratic Brussel)
ну ты и приготовь из баночки, в магазине выбор большой.
Печенье моей мамы
у меня нет духовки(
Печенье моей мамы
значит нужно найти друга с духовкой) и претендовать на нее, обещая печенье )))
смысл этой затеи немного размыт. 2 с половиной дня на поезде? есть и автобусные туры с остановкой в отеле, цена будет похожа. тем более поезд едет не по самым красивым местам европы, вдоль трассы.. незнаю как даже раегировать если узнаю Цену на это путешествие )