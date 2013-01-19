Maria Ledneva
На сайте с 19 апреля 2012
Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной
квартиры недели
Французское кино!
Спасибо! в детстве пересмотрела огромное количество французских фильмов, особенно комедий, с тем же Бельмондо, Финесом, Ришаром, Депардье! очень их люблю и пересматриваю с удовольствием)) а фильмы которые перечислила просто отражают сегодняшнее мое настроение, хочеться такого кино! у меня бывают периоды, когда хочу смотреть определенного вида фильмы, это не только к французскому кино относится, иногда даже на индию тянет))
очень французская атмосфера в "любовниках с нового моста" каракса, но сам фильм не шедевр
обязательно посмотрите "бум" и "бум-2" клода пиното с юной марсо! это культовые фильмы, уже классика, наверное
еще "великолепный" с бельмондо - типично французская комедия
если понравилась "квартира" (кассель?), возможно, понравится и "натали" (2003)
вообще, в вопросе интересный ряд кино выстроен: всё, кроме "квартиры" - относительно милые фильмы, в основном с одри тоту и гийомом кане, а "квартира" - такой нуар