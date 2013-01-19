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Maria Ledneva

На сайте с 19 апреля 2012

Комментарии2Темы1Посты22
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Французское кино!

очень французская атмосфера в "любовниках с нового моста" каракса, но сам фильм не шедевр

обязательно посмотрите "бум" и "бум-2" клода пиното с юной марсо! это культовые фильмы, уже классика, наверное

еще "великолепный" с бельмондо - типично французская комедия

если понравилась "квартира" (кассель?), возможно, понравится и "натали" (2003)

вообще, в вопросе интересный ряд кино выстроен: всё, кроме "квартиры" - относительно милые фильмы, в основном с одри тоту и гийомом кане, а "квартира" - такой нуар

Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной

квартиры недели

Французское кино!

Спасибо! в детстве  пересмотрела огромное количество французских фильмов, особенно комедий, с тем же Бельмондо, Финесом, Ришаром, Депардье! очень их люблю и пересматриваю с удовольствием)) а фильмы которые перечислила просто отражают сегодняшнее мое настроение, хочеться такого кино! у меня бывают периоды, когда хочу смотреть определенного вида фильмы, это не только к французскому кино относится, иногда даже на индию тянет)) 